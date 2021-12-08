Худой мир лучше доброй ссоры. Лидеры России и США обсудили проблематику Украины

Одной из первых о якобы готовящемся широкомасштабном нападении России на Украину оповестила газета The Washington Post . Называлась и даже и предполагаемая дата - январь-февраль 2022 года.

Худой мир лучше доброй ссоры - пожалуй, именно так можно охарактеризовать итоги состоявшихся во вторник онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, центральной темой которых стала Украина. Виртуальная встреча, как и предполагалось, не сняла всех разногласий и противоречий, но все же ясно дала понять: открытие "украинского фронта", которым весь последний месяц пугали общественность американские и европейские СМИ, отменяется.

Новость подхватили другие американские СМИ, разнообразные эксперты и политологи. В комментариях представителей Белого дома, Госдепартамента и Пентагона тоже хватало алармистских настроений, но в целом их тон был чуть более сдержанным: "мы крайне встревожены концентрацией российских вооруженных сил в районе украинской границы"; "возможно, Россия готовится напасть, но точно пока еще неизвестно"; "на всякий случай мы уже готовим санкции".

Власти в Киеве, которых, видимо, забыли предупредить, поначалу даже пытались опровергать сообщения о готовящейся войне, но потом активно включились в обсуждение.

Впрочем, в Европе вовсе не рвались воевать за Украину в случае гипотетического "нападения" России, да и в саму возможность подобного сценария поначалу не верили. Вашингтону пришлось провести большую "разъяснительную работу", после чего и в Европе наконец заговорили о возможности вооруженного конфликта.

По мере приближения даты переговоров лидеров России и США накал страстей нарастал, открытие "украинского фронта" из категории highly likely становилось чуть ли не неизбежным. Накануне онлайн-переговоров с Путиным Байден провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Италии, Франции и ФРГ. Они "обсудили общую обеспокоенность наращиванием РФ военных сил на границах с Украиной, а также все более жесткой риторикой России" и призвали Москву к деэскалации. Прозвучало это довольно странно, если учесть, что сами же партнеры по НАТО эту эскалацию и разогревали.

Договорились разговаривать

Есть серьезные основания полагать, что весь этот разогрев накануне виртуальной встречи президентов России и США был предпринят в том числе и для того, чтобы после нее объявить: Байден занял жесткую и принципиальную позицию, пригрозил Москве санкциями, после чего она пересмотрела свои агрессивные планы в отношении Украины. Во всяком случае, эти предположения подтверждаются формулировками сообщения, выпущенного пресс-службой Белого дома по итогам переговоров.

На самом же деле, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, о возможных санкциях действительно "было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня". В ответ российский лидер заметил, что санкции - "вещь не новая", но не эффективная.

При этом Путин прямо заявил Байдену, что Украина саботирует реализацию минских соглашений, в частности законопроектом "О государственной политике переходного периода". В ответ с американской стороны было заявлено, что США готовы поддержать реализацию минских соглашений.

В конечном итоге лидеры двух стран условились поручить своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам" (имеется в виду не только украинская проблематика, но и вопросы европейской безопасности в целом, в том числе стремление России получить надежные гарантии того, что НАТО прекратит вплотную приближаться к границам РФ).

После онлайн-встречи с Путиным Байден вновь поговорил по телефону с лидерами четырех европейских стран, которые в очередной раз призвали Россию "снизить напряженность" и высказались за продолжение дипломатических усилий в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений об урегулировании по востоке Украины. При этом [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сразу после переговоров он звонить не стал, но Белый дом сообщил, что Байден проведет с ним беседу в четверг.

О необходимости продолжения диалога с целью "мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями" говорится и в выпущенном после переговоров президентов России и США заявлении пресс-службы ООН. В нем, кстати, напоминается, что эти соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН.

Надежда на разрядку

Разумеется, никто не ожидал, что беседа двух президентов разом устранит все разногласия. Проблем в российско-американских отношениях накопилось столько, что их, по словам Ушакова, "можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год". Но все же итоги переговоров дают некоторую надежду на снижение напряженности, по крайней мере, на украинском направлении.