Худой мир лучше доброй ссоры. Лидеры России и США обсудили проблематику Украины

Худой мир лучше доброй ссоры - пожалуй, именно так можно охарактеризовать итоги состоявшихся во вторник онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, центральной темой которых стала Украина. Виртуальная встреча, как и предполагалось, не сняла всех разногласий и противоречий, но все же ясно дала понять: открытие "украинского фронта", которым весь последний месяц пугали общественность американские и европейские СМИ, отменяется.
Выступили на разогреве
Одной из первых о якобы готовящемся широкомасштабном нападении России на Украину оповестила газета The Washington Post. Называлась и даже и предполагаемая дата - январь-февраль 2022 года.
Новость подхватили другие американские СМИ, разнообразные эксперты и политологи. В комментариях представителей Белого дома, Госдепартамента и Пентагона тоже хватало алармистских настроений, но в целом их тон был чуть более сдержанным: "мы крайне встревожены концентрацией российских вооруженных сил в районе украинской границы"; "возможно, Россия готовится напасть, но точно пока еще неизвестно"; "на всякий случай мы уже готовим санкции".
Власти в Киеве, которых, видимо, забыли предупредить, поначалу даже пытались опровергать сообщения о готовящейся войне, но потом активно включились в обсуждение.
Впрочем, в Европе вовсе не рвались воевать за Украину в случае гипотетического "нападения" России, да и в саму возможность подобного сценария поначалу не верили. Вашингтону пришлось провести большую "разъяснительную работу", после чего и в Европе наконец заговорили о возможности вооруженного конфликта.
По мере приближения даты переговоров лидеров России и США накал страстей нарастал, открытие "украинского фронта" из категории highly likely становилось чуть ли не неизбежным. Накануне онлайн-переговоров с Путиным Байден провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Италии, Франции и ФРГ. Они "обсудили общую обеспокоенность наращиванием РФ военных сил на границах с Украиной, а также все более жесткой риторикой России" и призвали Москву к деэскалации. Прозвучало это довольно странно, если учесть, что сами же партнеры по НАТО эту эскалацию и разогревали.
Договорились разговаривать
Есть серьезные основания полагать, что весь этот разогрев накануне виртуальной встречи президентов России и США был предпринят в том числе и для того, чтобы после нее объявить: Байден занял жесткую и принципиальную позицию, пригрозил Москве санкциями, после чего она пересмотрела свои агрессивные планы в отношении Украины. Во всяком случае, эти предположения подтверждаются формулировками сообщения, выпущенного пресс-службой Белого дома по итогам переговоров.
На самом же деле, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, о возможных санкциях действительно "было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня". В ответ российский лидер заметил, что санкции - "вещь не новая", но не эффективная.
При этом Путин прямо заявил Байдену, что Украина саботирует реализацию минских соглашений, в частности законопроектом "О государственной политике переходного периода". В ответ с американской стороны было заявлено, что США готовы поддержать реализацию минских соглашений.
В конечном итоге лидеры двух стран условились поручить своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам" (имеется в виду не только украинская проблематика, но и вопросы европейской безопасности в целом, в том числе стремление России получить надежные гарантии того, что НАТО прекратит вплотную приближаться к границам РФ).
После онлайн-встречи с Путиным Байден вновь поговорил по телефону с лидерами четырех европейских стран, которые в очередной раз призвали Россию "снизить напряженность" и высказались за продолжение дипломатических усилий в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений об урегулировании по востоке Украины. При этом [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сразу после переговоров он звонить не стал, но Белый дом сообщил, что Байден проведет с ним беседу в четверг.
О необходимости продолжения диалога с целью "мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями" говорится и в выпущенном после переговоров президентов России и США заявлении пресс-службы ООН. В нем, кстати, напоминается, что эти соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН.
Надежда на разрядку
Разумеется, никто не ожидал, что беседа двух президентов разом устранит все разногласия. Проблем в российско-американских отношениях накопилось столько, что их, по словам Ушакова, "можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год". Но все же итоги переговоров дают некоторую надежду на снижение напряженности, по крайней мере, на украинском направлении.
Вот на что точно не стоит надеяться, так это на снижение градуса риторики. Например, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая сразу после онлайн-встречи двух президентов выступила в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой, вновь принялась усиленно продвигать тезис о вероятном нападении России на Украину. "Мы не знаем, принял ли президент России Путин решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, но мы знаем, что он наращивает потенциал, чтобы сделать это", - заявила она. По словам Нуланд, в нападении, которое "потенциально" может произойти в начале 2022 года, могут быть задействованы едва ли не все "боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала".
Не отказались от публикации "страшилок" и СМИ. Особенно отличился телеканал CNN, сообщивший, что администрация США разрабатывает план эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там чрезвычайной ситуации на фоне напряженной обстановки у границ с Россией. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки это опровергла.
А вот украинские СМИ, освещая итоги переговоров российского и американского президентов, обратили внимание на тот факт, что в сообщении пресс-службы Белого дома не упоминается газопровод "Северный поток - 2", против которого с такой энергией боролись власти Украины. Более того, во вторник вечером стало известно, что американские законодатели исключили положение о введении санкций против "Северного потока - 2" и суверенного российского долга из согласованной представителями обеих палат Конгресса США версии проекта оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября). И этот факт перевешивает многие рассуждения о "наказании России".
Видимо, украинские власти тоже обратили внимание на этот факт. Обычно они с большим энтузиазмом откликаются на звучащие из Вашингтона и европейских столиц слова поддержки, но в этот раз оказались как-то подозрительно сдержанны. Пока что лишь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отделался скупой благодарностью за "важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров".
К переговорам готовы
Самое интересное, что Россию никуда возвращать не надо, она к переговорам всегда готова. Другое дело, что Москве не нравятся постоянные попытки упрекать ее в неисполнении минских соглашений. Хотя, если подойти объективно, то следует признать, что делать подобные упреки в адрес России не то что затруднительно, но и попросту невозможно: в тексте соглашений не упоминаются никакие обязательства, которые должна была исполнить РФ. Проверить это просто - текст соглашений имеется в открытом доступе.
Зато в этом документе очень много пунктов, которые должна была давным-давно выполнить, но до сих пор не выполнила украинская сторона. Есть среди них и требование вступить в прямой диалог с властями непризнанных республик, от выполнения которого Киев категорически отказывается.
Если страны США и их европейские партнеры действительно привержены минским соглашениям, то им следовало бы принудить зависящие от них украинские власти к исполнению этих соглашений. Для этого вовсе не нужно менять текст документа, на чем настаивают в Киеве, достаточно предоставить представителям непризнанных республик в рамках контактной группы.
Но все это возможно лишь при том условии, если в Вашингтоне, Париже, Берлине и в самом деле настроены на серьезный диалог. Увы, пока что с их стороны слышались лишь громкие заявления, которые не подтверждались делами.
Андрей Низамутдинов