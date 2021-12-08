Лондон и Киев призвали РФ к переговорам для снижения напряженности на границе с Украиной

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Украина призвали Россию снизить уровень напряженности на российско-украинской границе и начать серьезные переговоры по этой теме. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в среду по итогам переговоров в Лондоне глав МИД Соединенного Королевства и Украины Элизабет Трасс и Дмитрия Кулебы.

"Мы призываем Россию снизить напряженность и соблюдать международные обязательства, в том числе информировать о передвижении войск и вернуться к серьезным переговорам. Российское вторжение стало бы стратегической ошибкой с последствиями", - отмечается в заявлении. Относительно упомянутых переговоров в документе говорится о важности того, чтобы Москва "полноценно участвовала в [диалоге в] нормандском формате с целью достижения долгосрочного политического решения конфликта".

"Великобритания высоко оценивает выдержку, которую демонстрирует Украина перед лицом продолжающейся российской агрессии. Мы подчеркиваем, что поддержку, оказываемую Украине как независимому государству, нельзя считать враждебными действиями по отношению к России, попыткой взять ее в кольцо или подорвать ее [интересы]", - говорится в совместном коммюнике двух стран, выразивших также поддержку посредническим усилиям Германии и Франции в разрешении конфликта на востоке Украины", - отмечается в коммюнике.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.