Байден рассчитывает на упрочнение связей между США и Германией при канцлере Шольце

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера Германии и заявил, что рассчитывает на укрепление связей между двумя странами и совместное решение глобальных вызовов.

"Мои поздравления новому канцлеру Германии Олафу Шольцу. Я с нетерпением жду того, чтобы наращивать прочные связи между нашими двумя странами и тесно работать вместе над тем, чтобы добавиться прогресса в решении глобальных вызовов сегодняшнего дня", - написал глава Белого дома в среду на своей странице в Twitter.

Депутаты германского парламента избрали в среду социал-демократа Шольца новым главой правительства страны. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил нового федерального канцлера и других министров на их посты.