Столтенберг приветствовал разговор Путина и Байдена

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал состоявшийся во вторник разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Я приветствую разговор президентов США и России, который состоялся вчера", - сказал он, выступая в среду на видеоконференции в Германии.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.