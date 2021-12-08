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Переговоры Путина и Байдена

Столтенберг приветствовал разговор Путина и Байдена

Преобладающей темой разговора президентов России и США стала ситуация вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал состоявшийся во вторник разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Я приветствую разговор президентов США и России, который состоялся вчера", - сказал он, выступая в среду на видеоконференции в Германии.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияСтолтенберг, ЙенсБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО в свете ситуации вокруг Украины
Также американский госсекретарь и генеральный секретарь Североатлантического альянса обсудили разговор Джо Байдена и Владимира Путина
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