Во Франции назначен министр-делегат по малому бизнесу вместо ушедшего после приговора

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил государственного секретаря при МИД Жан-Батиста Лемуана на должность министра-делегата по вопросам малого и среднего бизнеса. Это произошло после того, как Ален Гризе, занимавший ранее эту должность, подал в отставку после обвинительного приговора. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца.

"По предложению премьер-министра президент республики прекратил полномочия Алена Гризе", - отмечается в коммюнике. В сообщении указывается, что на эту должность назначен Лемуан.

Ранее сообщалось, что Гризе подал в отставку после того, как суд приговорил его к шести месяцам условно и трехлетнему поражению в избирательных правах.

Суд по делу Гризе начался 12 октября. Расследование было открыто в ноябре 2020 года. Сигнал следственным органам подала специальная мониторинговая структура - Верховный комитет по транспарентности общественной жизни (HATVP). Именно ей политики, назначаемые в правительство, передают данные о своем финансовом положении и доходах.

Гризе обвинялся в том, что он утаил сведения о наличии у него на банковских накопительных счетах 171 тыс. евро. По приводимым агентством Франс Пресс данным источника, близкого к следствию, речь идет о первоначальной сумме в 130 тыс. евро, которая принадлежала Национальной конфедерации ремесленников департамента Нор, которую ранее возглавлял Гризе, сам в прошлом водитель такси. Министр утверждает, что конфедерация передала ему деньги для того, чтобы получить затем доход по процентам от вклада. Однако такая операция через личный счет является незаконной. HATVP расценивает эти действия как злоупотребление доверием.

По версии защиты, операция была полностью гласной и поэтому Гризе не указал эту сумму как ему принадлежащую. По данным адвоката, Гризе сам явился в верховный комитет по транспарентности, чтобы внести необходимое дополнение в свою декларацию. Однако срок подачи данных уже прошел, и изначальный документ был официально принят и оформлен организацией. После назначения министром Гризе возвратил профессиональной организации департамента Нор полученную сумму. В начале февраля в квартире Гризе полицией был проведен обыск. Весной прокуратура, в соответствии с существующей практикой, предложила Гризе признать вину, чтобы тем самым упростить судебное разбирательство, однако он отказался.