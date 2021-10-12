В Париже начался суд над министром действующего правительства Аленом Гризе

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Ален Гризе, министр-делегат при министре экономики и финансов, предстал во вторник перед Исправительным судом Парижа по делу о подаче ложных данных о его финансовом состоянии. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo, подчеркнув, что это первый случай, когда в стране судят министра действующего правительства.

Гризе обвиняется в "намеренной подаче неполных и ложных сведений" о своем финансовом состоянии и недвижимости. Расследование в отношении министра, которому сейчас 68 лет, было начато в ноябре 2020 года. Сигнал следственным органам подала специальная мониторинговая структура - Верховный комитет по транспарентности общественной жизни (HATVP). Именно ей политики, назначаемые в правительство, подают данные о своем финансовом положении и доходах.

Гризе ставится в вину, что он утаил сведения о наличии у него на банковских накопительных счетах €171 тыс. По приводимым Agence France-Presse данным источника, близкого к следствию, речь идет о первоначальной сумме в €130 тыс., которая принадлежала Национальной конфедерации ремесленников департамента Нор - ее ранее возглавлял Гризе, сам в прошлом шофер такси. Министр утверждает, что конфедерация передала ему деньги для того, чтобы получить затем доход по процентам от вклада.

Однако такая операция через личный счет является незаконной. HATVP расценивает эти действия как злоупотребление доверием.

Адвокат министра утверждает, что операция была полностью гласной и поэтому Гризе не указал эту сумму как ему принадлежащую. По данным защиты, Гризе даже сам явился в верховный комитет по транспарентности, чтобы внести необходимое дополнение в свою декларацию. Однако срок подачи данных уже прошел, и изначальный документ был официально принят и оформлен организацией. После назначения министром Гризе возвратил профессиональной организации департамента Нор полученную сумму.

В начале февраля в квартире Гризе полицией был проведен обыск. Весной прокуратура в соответствии с существующей практикой предложила Гризе признать вину, чтобы тем самым упростить судебное разбирательство. Однако он отказался.