Посольство КНР: британские официальные лица не были приглашены на Олимпиаду в Пекине

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Китай не приглашал британских официальных лиц на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь посольства КНР в Соединенном Королевстве в ответ на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что представители правительства не будут присутствовать на предстоящих Играх в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае.

"Правительство Китая не приглашало министров правительства или официальных лиц Великобритании посетить зимние Олимпийские игры в Пекине", - сказал он. Приводя слова Джонсона, дипломат сказал, что "если политика британского правительства заключается в том, чтобы не поддерживать "спортивные бойкоты", тогда не должно существовать такой вещи как "фактический дипломатический бойкот".

При этом пресс-секретарь диппредставительства подчеркнул, что Олимпиада не должны становиться "инструментом политической манипуляции для какой-либо из стран". Подобные же действия в отношении предстоящих Игр в столице КНР он назвал "клеветнической кампанией", которая грубо нарушает олимпийские ценности.

"Мы призываем правительство Великобритании поддержать олимпийский дух, выполнить свои обязательства не бойкотировать спорт и перестать политическое манипулирование", - заявил пресс-секретарь посольства Китая.

По следам Соединенных Штатов

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

В июле депутаты Палаты общин британского парламента приняли заявление с призывом объявить дипломатический бойкот Олимпиады в связи с нарушениями прав человека в Китае. Как говорилось в распространенном документе, который юридически ни к чему не обязывал правительство, должностным лицам Соединенного Королевства следует отказаться от приглашения посетить Олимпиаду, если власти КНР "не положат конец бесчинствам" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, в заявлении содержался призыв к Пекину отменить санкции, наложенные на ряд британских парламентариев.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.