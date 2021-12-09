Байден рассчитывает на упрочение связей между США и Германией при канцлере Шольце

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера Германии и заявил, что рассчитывает на укрепление связей между двумя странами и совместное решение глобальных вызовов.

"Мои поздравления новому канцлеру Германии Олафу Шольцу. Я с нетерпением жду того, чтобы наращивать прочные связи между нашими двумя странами и тесно работать вместе над тем, чтобы добиться прогресса в решении глобальных вызовов сегодняшнего дня", - написал глава Белого дома в среду на своей странице в Twitter.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов сообщила о том, что Байден рассчитывает в скором времени провести разговор с Шольцем, однако конкретных сроков она пока назвать не может. "Президент с нетерпением ждет того, чтобы поговорить с канцлером, но мне нечего сказать по поводу какого-то конкретного звонка", - сказала она. Жан-Пьер отметила также, что Байден благодарит экс-канцлера Ангелу Меркель "за долгие годы ее руководства".

Жан-Пьер также был задан вопрос о том, насколько Байден уверен в том, что новый канцлер ФРГ "поддержит жесткие санкции против "Северного потока - 2". "У нас были обширные дискуссии как с новой, так и с уходящей администрацией Германии в том, что касается "Северного потока - 2" <...> в контексте потенциального вторжения России [на Украину], но я не стану углубляться в частные дипломатические дискуссии. Я скажу лишь, что это важный приоритет для администрации Байдена", - ответила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что Вашингтон "продолжает работать" с Берлином над реализацией двусторонних договоренностей от 21 июля, касавшихся трубопровода. "Я хотела бы указать на четкое обязательство, которое дали наши страны в совместном заявлении, предпринять действия в случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или же совершит дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины", - утверждала Жан-Пьер.

Депутаты германского парламента избрали в среду социал-демократа Шольца новым главой правительства страны. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил нового федерального канцлера и других министров на их посты.

Позиция России

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.