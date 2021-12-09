США намерены тесно координировать с союзниками свои контакты с Россией

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены тесно координировать с союзниками и партнерами свои контакты с Россией на всех уровнях. Об этом сообщила в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в поездку в штат Миссури.

Ее попросили пояснить слова главы государства о том, что американские власти намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно альянса в свете заявлений Москвы о необходимости предоставления гарантий безопасности.

"Он [Байден] сказал, что разговоры ведутся на разных уровнях. Оба президента [российский лидер Владимир Путин и Байден] поручили своим командам проследить за решением вопросов, которые обсуждались вчера [во вторник]. <...> Его [Байдена] взаимодействие с Россией будет тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, с которыми мы постоянно ведем переговоры", - отметила представитель Белого дома. Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о том, когда именно пройдут такого рода переговоры, добавив лишь, что США "собираются продолжать тесную координацию действий со своими союзниками и партнерами".

"Мы находили способы вести переговоры в разгар холодной войны, и мы делали это в период после холодной войны с помощью Совета Россия - НАТО, ОБСЕ и других механизмов. Нет причин, по которым мы не сможем делать это в будущем", - сказала заместитель пресс-секретаря.

По ее словам, США считают, что, "по сути, мяч находится на половине поля президента Путина". "Мы будем продолжать вести эти консультации в рабочем порядке. <...> И опять же, цель здесь - деэскалация. Цель здесь - пойти по пути дипломатии", - отметила представитель Белого дома, добавив, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту", а Россия "должна вернуться к диалогу по дипломатическим путям, таким как Минские соглашения". Команды обоих президентов, пояснила Жан-Пьер, "договорились встречаться". "Они постоянно общаются, обсуждая пути деэскалации и пути дипломатии. И это то направление, по которому мы пытаемся двигаться", - отметила она, отказавшись отвечать на вопрос, каковы будут планы Вашингтона на случай непредвиденных обстоятельств.

Не рассматривается применение силы

Байден, продолжила Жан-Пьер, во время онлайн-саммита сказал Путину: "Одно государство не может заставить другое государство изменить свою границу, одно государство не может сказать другому государству изменить свою политику, и государства не могут указывать другим, с кем им работать". "Соединенные Штаты последовательно выражают поддержку принципу, согласно которому каждая страна имеет суверенное право принимать собственные решения в отношении своей безопасности. Это записано в уставных документах альянса, и это остается политикой США сегодня и будет оставаться политикой США в будущем", - сказала Жан-Пьер.

Она напомнила, что, в случае "вторжения" России на Украину США усилят Украину и союзников по НАТО на восточном фланге "дополнительными возможностями в ответ на такую эскалацию". "В настоящее время Соединенные Штаты не рассматривают возможность применения силы в одностороннем порядке для противостояния России. <...> В настоящее время мы не сосредоточены на этом. Но мы готовимся ко всем непредвиденным обстоятельствам, как мы это делаем уже несколько недель, включая подготовку конкретных, надежных ответных мер на эскалацию со стороны России, если они потребуются", - утверждала представитель Белого дома.

Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент. Он уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.