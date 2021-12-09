Власти США ожидают, что на встрече глав МИД "семерки" обсудят меры в отношении России

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США ожидают, что на встрече министров иностранных дел Группы семи, которая пройдет 10-12 декабря в Ливерпуле, обсудят вопросы, касающиеся мер против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила в среду ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс на специальном брифинге для журналистов.

"Мы ожидаем, что Россию будут обсуждать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Баркс-Рагглс констатировала, что в повестку таких встреч всегда входят темы, касающиеся "более широкой ситуации в сфере безопасности". "Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим", - утверждала представитель внешнеполитического ведомства США.

"И мы работаем с нашими партнерами, чтобы ясно дать понять, что, когда поведение России выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, придется платить за это. Так что мы будем обсуждать это. Думаю, очевидно, что у нас с союзниками по Группе семи имеется единство целей относительно данных опасений", - сказала Баркс-Рагглс.

Как сообщил ранее Госдепартамент, госсекретарь Энтони Блинкен посетит указанную встречу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.