США оценивают запрос о переименовании тайбэйского представительства в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США оценивают запрос о переименовании Тайбэйского экономического и культурного представительства (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO) в Вашингтоне в "Тайваньское представительство". Об этом помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщил в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

На заседании один из сенаторов спросил, поступал ли США от Тайваня официальный запрос о переименовании. "Мое понимание заключается в том, что мы продолжаем оценивать запрос на этот счет", - ответил Критенбринк. "То есть они направили запрос?" - переспросил сенатор. "Таково мое понимание", - ответил сотрудник Госдепа, пообещав, однако, уточнить эту информацию позднее.

Осенью газета Financial Times сообщала, что в марте прошлого года Тайбэй обратился к американским властям с просьбой изменить название своей миссии по экономическим и культурным вопросам в США на "Тайваньское представительство". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя эту информацию, призвал Вашингтон не делать этого. США должны придерживаться политики "одного Китая" и прекратить в какой-либо форме наращивать практические отношения с Тайванем, заявил он.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.