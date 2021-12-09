В МВД Украины сообщили о готовности Великобритании помочь в ситуации с мигрантами

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Великобритания готова помогать Украине в вопросах укрепления границы страны и противодействия нелегальной миграции. Об этом в четверг по итогам панельной дискуссии о стратегическом партнерстве между Киевом и Лондоном сообщила заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян.

"Сейчас ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируема, однако мы понимаем, что существует возможность обострения ситуации, если потоки нелегальных мигрантов будут перенаправлены", - цитирует ее пресс-служба ведомства. Акопян призвала британскую сторону объединить усилия для противодействия этим вызовам. "Британская сторона подтвердила готовность помогать МВД Украины в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции", - добавила она.

Замглавы МВД добавила, что в министерстве осознают ответственность, возложенную и на правительство Украины, и на само ведомство в условиях, когда "Европу шантажируют искусственно созданным миграционным кризисом на польско-белорусской границе".

На границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. В связи со сложившейся ситуацией с мигрантами силовые структуры Украины стянули дополнительные подразделения к границе с Белоруссией и проводят в приграничных областях учения. Вместе с тем на Украине регулярно сообщают, что не фиксируют активности мигрантов у своей границы.