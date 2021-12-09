Польша продолжает фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию страны

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Польские пограничники и представители других охраняющих границу силовых структур продолжают фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию Польши из Белоруссии, в том числе силовыми методами. О новых случаях штурма границы информировали в четверг в Twitter польская погранохрана и министерство обороны республики.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мигранты по-прежнему ведут себя агрессивно и атакуют наших солдат и сотрудников", - сообщило оборонное ведомство.

Как информировала погранохрана Польши, всего 8 декабря были зафиксированы 80 попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. По итогам 7 декабря сообщалось о 51 такой попытке, 6 декабря их было 116. "На участке, охраняемом отделениями в Дубиче-Церкевне и Черемхе, две группы силой форсировали границу", - указали пограничники.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.