С первой встречи "нормандской четверки" в Париже прошло два года

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Саммит "нормандской четверки" в Париже, состоявшийся два года назад, не получил результативного продолжения. Киев настаивает на новой встрече, однако не желает выполнять достигнутые тогда договоренности, продвигает идеи расширения формата и вместе с Западом обвиняет Россию в создании напряженности на границе.
Два года пробуксовки
Лидеры Германии, России, Украины и Франции 9 декабря 2019 года провели продуктивную встречу, определив неотложные меры по урегулированию ситуации в Донбассе.
Среди них было обозначено всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех", открытие на линии соприкосновения новых пунктов пропуска. Участники высказались также за необходимость закрепления в законодательстве Украины "формулы Штайнмайера", которая оговаривает проведение местных выборов и введение особого статуса в Донбассе. Следующую встречу предполагалось провести уже через четыре месяца в Берлине.
Украинская сторона свою часть обязательств до сих пор практически не выполнила. Определенный прогресс достигнут лишь в части мер по укреплению перемирия и обмену удерживаемыми лицами. Но к первой годовщине саммита уже стало понятно, что процесс выполнения остальных договоренностей серьезно забуксовал. При этом в Киеве стали настаивать на новой встрече, утверждая, что свою часть договоренностей выполнил. Однако, по словам полпреда России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Бориса Грызлова, "исполнение решений парижского саммита "нормандского формата" на протяжении двух лет неизменно блокируется" Киевом, который упорно отказывается давать гарантии мирного политического урегулирования конфликта.
Украина настаивает
После саммита работа в рамках "нормандского формата" шла на уровне политических советников глав государств. Предпринимались попытки создать дорожные карты для урегулирования, что могло бы стать основанием для новой встречи на высшем уровне. Однако консенсуса достичь не удалось.
Тем не менее Киев упорно настаивает на необходимости очередных переговоров лидеров. Эксперты поясняют это "невозможностью действовать иначе". "Киев не может отказаться от намерения вести переговоры. Он должен демонстрировать, что готов договариваться. Бывший украинский президент Петр Порошенко аналогично демонстрировал приверженность минским соглашениям, но ничего не делал. Точно так же получилось и с парижскими договоренностями: они были достигнуты, но когда дело дошло до практических шагов, их не было. То есть цель - ничто, а процесс - все. Вот в этом квинтэссенция позиции Киева", - отметил ТАСС руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.
Директор Украинского института политики Руслан Бортник в свою очередь считает, что украинская власть, заявляя о готовности к встрече, пытается прикрыть глубочайший политический тупик в минских соглашениях. "Поэтому эти заявления будут и дальше транслироваться, так как имеют хорошее восприятие в мире и являются демонстрацией давления на позицию России и ее дискредитацию, - отметил эксперт. - На самом деле для украинской власти не столь принципиально, состоятся ли переговоры".
Кампания против России
Демонстрация готовности Киева к встрече "четверки" происходит на фоне обвинений России в желании якобы напасть на Украину и заявлений о подготовке нового пакета жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Ее запустило, в частности, американское агентство Bloomberg, опубликовав статью со ссылкой на источники, согласно которой разведка США якобы раскрыла планы России по нападению на Украину в начале 2022 года. Первоначально Киев на такую информацию отреагировал спокойно, однако в скором времени позиция поменялась, а Украина стала активно распространять тезис о возможном российском вторжении.
Такую резкую смену риторики Киева политолог Золотарев поясняет указанием Украине сверху. "Действительно, сначала эта тема появилась в американских медиа, и на Украине ее опровергли. Но потом, видимо, Киев поправили, и он стал говорить в унисон с тем, что время от времени появляется в американских и уже в некоторых европейских СМИ", - полагает Золотарев.
В Москве утверждения о якобы подготовке вторжения на Украину называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
Москва не отказывается
Несмотря на очередную информационную кампанию против России со стороны как Запада, так и Украины, Москва продолжает демонстрировать готовность предпринимать посреднические усилия для урегулирования конфликта в Донбассе, в том числе и в "нормандском формате". В частности, Россия считает важным выполнение договоренностей парижского саммита, в то время как Киев и ЕС обвиняют ее в нежелании встречаться. Версию о якобы саботаже РФ в этом вопросе разбила обнародованная в середине ноября дипломатическая переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о подготовке "нормандской встречи" на уровне министров, которая так и не состоялась.
Москва и ранее многократно заявляла о готовности встречаться, однако подчеркивала, что переговоры не должны быть встречей ради встречи. В обнародованной переписке эта позиция была наглядно отражена. Так, Лавров отмечал, что возможная министерская встреча "должна быть хорошо подготовлена", включая разработку обстоятельного совместного заявления "с конкретными рекомендациями" Украине и республикам Донбасса как сторонам конфликта.
Перспектива смены формата
На фоне призывов о встрече "четверки" на Украине все чаще звучат идеи модернизации "нормандского формата" или его смене. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов идти "параллельным путем", и упоминал о возможном привлечении к переговорам США. В России к такому шагу готовы. Лавров отмечал, что Россия заинтересована в объединении усилий с США для урегулирования украинского кризиса при этом "не разрушая "нормандский формат", восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации".
На данном этапе, как считает Бортник, "нормандская четверка" зашла в тупик. "Нынешняя ситуация показывает, что Германия и Франция оказались неспособными гарантировать реализацию минских соглашений, а на финальном этапе, как и Россия, перешли на сторону одного из участников конфликта. Поэтому переговорный формат или набор гарантов, которые обеспечивают реализацию договоренностей по Донбассу, может поменяться через привлечение США и других стран в "нормандский формат" или создание параллельного формата с участием США, Турции, Казахстана и других стран", - предполагает он.
Удастся ли оживить "нормандский формат", будет зависеть от готовности Киева не просто декларировать намерения вести переговоры, но и выполнять договоренности, в частности достигнутые по итогам саммита двухлетней давности.