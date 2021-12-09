С первой встречи "нормандской четверки" в Париже прошло два года

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Саммит "нормандской четверки" в Париже, состоявшийся два года назад, не получил результативного продолжения. Киев настаивает на новой встрече, однако не желает выполнять достигнутые тогда договоренности, продвигает идеи расширения формата и вместе с Западом обвиняет Россию в создании напряженности на границе.

Среди них было обозначено всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех", открытие на линии соприкосновения новых пунктов пропуска. Участники высказались также за необходимость закрепления в законодательстве Украины "формулы Штайнмайера", которая оговаривает проведение местных выборов и введение особого статуса в Донбассе. Следующую встречу предполагалось провести уже через четыре месяца в Берлине.

Украинская сторона свою часть обязательств до сих пор практически не выполнила. Определенный прогресс достигнут лишь в части мер по укреплению перемирия и обмену удерживаемыми лицами. Но к первой годовщине саммита уже стало понятно, что процесс выполнения остальных договоренностей серьезно забуксовал. При этом в Киеве стали настаивать на новой встрече, утверждая, что свою часть договоренностей выполнил. Однако, по словам полпреда России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Бориса Грызлова, "исполнение решений парижского саммита "нормандского формата" на протяжении двух лет неизменно блокируется" Киевом, который упорно отказывается давать гарантии мирного политического урегулирования конфликта.

Украина настаивает

После саммита работа в рамках "нормандского формата" шла на уровне политических советников глав государств. Предпринимались попытки создать дорожные карты для урегулирования, что могло бы стать основанием для новой встречи на высшем уровне. Однако консенсуса достичь не удалось.

Тем не менее Киев упорно настаивает на необходимости очередных переговоров лидеров. Эксперты поясняют это "невозможностью действовать иначе". "Киев не может отказаться от намерения вести переговоры. Он должен демонстрировать, что готов договариваться. Бывший украинский президент Петр Порошенко аналогично демонстрировал приверженность минским соглашениям, но ничего не делал. Точно так же получилось и с парижскими договоренностями: они были достигнуты, но когда дело дошло до практических шагов, их не было. То есть цель - ничто, а процесс - все. Вот в этом квинтэссенция позиции Киева", - отметил ТАСС руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в свою очередь считает, что украинская власть, заявляя о готовности к встрече, пытается прикрыть глубочайший политический тупик в минских соглашениях. "Поэтому эти заявления будут и дальше транслироваться, так как имеют хорошее восприятие в мире и являются демонстрацией давления на позицию России и ее дискредитацию, - отметил эксперт. - На самом деле для украинской власти не столь принципиально, состоятся ли переговоры".

Кампания против России

Демонстрация готовности Киева к встрече "четверки" происходит на фоне обвинений России в желании якобы напасть на Украину и заявлений о подготовке нового пакета жестких экономических санкций в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Ее запустило, в частности, американское агентство Bloomberg, опубликовав статью со ссылкой на источники, согласно которой разведка США якобы раскрыла планы России по нападению на Украину в начале 2022 года. Первоначально Киев на такую информацию отреагировал спокойно, однако в скором времени позиция поменялась, а Украина стала активно распространять тезис о возможном российском вторжении.