Эксперт: участие Сербии в саммите США не означает совместного выступления против РФ и КНР

БЕЛГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Участие президента Сербии Александара Вучича в "Саммите за демократию", организованном США, не означает, что Белград готов выступить против Москвы или Пекина. Такое мнение выразил в четверг директор организации "Центр общественной стабильности" Огнен Каранович.

"Сербия и в прошлом не присоединялась к акциям политического Запада против России. Наша страна как раз придерживается суверенного и нейтрального подхода, когда речь идет об отношениях с глобальными силами и на Востоке и на Западе. Верю, что и администрация Вашингтона знает, что наша страна на саммите не будет подписывать никаких документов или совместного заявления против Москвы и Пекина", - подчеркнул эксперт.

"Без сомнения, русские власти правы в том, что администрация Байдена во многом вернулась на позиции администрации Клинтона, если мы говорим об отдельных аспектах отношения к России, Китаю, политическому Востоку, или когда речь идет об их идеологической повестке в отношении статуса прав человека, демократии, верховенства закона в определенных частях мира. Мы на своей шкуре ощутили тот идеологический и духовный фундамент, на котором основана политика администрации Байдена", - цитирует Карановича газета "Вечерне новости".

Директор центра также указал, что несмотря на то, что некоторые шаги администрации Байдена по отношению к Боснии и Герцеговине или Косову и Метохии могут настораживать, "важно, что президент США придерживается Вашингтонского соглашения (соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косовом), а также позитивно относится к инициативе "Открытых Балкан".

Каранович также отметил, что и США, и Сербия сильно изменились за последние 20 лет, поэтому необходимо искать новые возможности сотрудничества. "Необходимо новое дыхание политики - не для того, чтобы любой ценой создать врага из Сербии и сербского народа, а для того, чтобы попытаться наладить сотрудничество. В этом контексте и надо рассматривать приглашение Сербии принять участие в саммите", - отмечает Каранович.

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который проходит 9-10 декабря в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".