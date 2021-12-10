Псаки: США будут считать, что любая страна вправе решать, как обеспечивать безопасность

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжать проводить политику, заключающуюся в том, что любая страна вправе сама принимать собственные решения о том, каким именно образом обеспечивать свою безопасность. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который прошел ранее на текущей неделе по защищенной видеосвязи.

Представителя главы американской администрации попросили прояснить высказывания Байдена, прозвучавшие в среду, и уточнить, идет ли потенциально речь о какой-то сделке или размене между Москвой и Вашингтоном в сфере безопасности. "Позвольте мне со всей ясностью сказать: президент Байден заявил президенту Путину в состоявшемся между ними разговоре, что одна страна не может заставлять другую менять свою границу, одна страна не может велеть другой менять политику, страны не могут говорить другим, с кем те могут работать", - ответила Псаки.

"Мы, последовательно выражали поддержку принципа, который заключается в том, что у любой страны имеется суверенное право принимать собственные решения применительно к своей безопасности, - отметила представитель американского лидера. - Это записано в основополагающем принципе [Североатлантического] альянса, это сегодня остается политикой США и это останется политикой США в будущем".

Псаки утверждала, что "НАТО является оборонительным альянсом". "У него нет агрессивных намерений в отношении России, он передал это [Москве], лидеры НАТО передали это [властям России]. Каждый сделанный нами шаг представляет собой защитные меры, необходимые для обороны наших союзников", - считает представитель Белого дома. "Вот в чем заключается позиция президента [Байдена]. Вот что он напрямую довел до сведения президента Путина", - добавила Псаки.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.