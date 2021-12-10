В Вашингтоне заявили, что "Саммит за демократию" в США касается не только Китая

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. США намерены в предстоящий год вновь провести "Саммит за демократию", этот форум касается не только Китая. Об этом заявила в ходе телефонного брифинга в четверг представитель американской администрации высокого ранга.

"Что касается контекста саммита, то мы не считаем, что он сводится к какой-то конкретной стране, - сказала представитель, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего осложнения отношений с Китаем из-за "Саммита за демократию", на который американские власти пригласили Тайвань. - На саммите мы хотим подчеркнуть, что стремимся придать импульс демократии, об этом говорится в программе, на мероприятиях на полях, [в выступлениях] лидеров, участвующих в обсуждениях".

"Я не стану говорить конкретно об отношениях [с Китаем]. Но мы считаем саммит конструктивным проектом, который мы собираемся повторить в предстоящем году", - добавила представитель администрации.

Вашингтон 9-10 декабря проводит в режиме видеоконференции "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов. Власти США пригласили на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли Китай, Россия, Турция, Египет и ряд других стран. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".