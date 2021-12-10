Тайвань объявил о немедленном прекращении всех программ сотрудничества с Никарагуа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Тайваня в пятницу объявили о немедленном прекращении всех программ сотрудничества и оказания помощи Никарагуа в связи с решением этой страны разорвать официальные отношения с Тайбэем. Об этом говорится в заявлении тайваньского внешнеполитического ведомства.

"10 декабря 2021 года Республика Никарагуа в одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Тайванем. Мы глубоко сожалением по поводу такого решения", - отметило ведомство. Оно подчеркнуло, что Тайбэй прекращает с этой страной всякое сотрудничество и программы оказания ей помощи, а также выведет из Манагуа посольство и технический персонал.

Ранее министерство иностранных дел Никарагуа объявило, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая. Это произошло на фоне прибытия никарагуанской делегации в китайский город Тяньцзинь, где в пятницу утром состоялись переговоры с представителями МИД КНР. По данным газеты South China Morning Post, делегацию возглавляет сын президента страны Даниэля Ортеги, который курирует вопросы привлечения инвестиций.

Потеря Никарагуа стала болезненным ударом для самоуправляемого китайского острова, который лишится очередного союзника в Латинской Америке. Это произошло на фоне усиления материковым Китаем кампании по дипломатической изоляции Тайваня, который Пекин считает неотъемлемой частью своей территории.

Таким образом число государств, признающих суверенитет Тайбэя, сократилось до 14. Основную их часть составляют крошечные и малозначительные государства Латинской Америки, Африки и Океании, которым тайваньская сторона оказывает финансово-экономическую помощь.

Крупнейший китайский остров управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР и предостерегает иностранные государства от развития официальных связей с Тайбэем.