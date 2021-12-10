Украинских пограничников наказали в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Руководство Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) провело внутреннюю проверку в связи с выездом главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, по итогам которой ряд сотрудников ведомства получили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщил в пятницу представитель ведомства Андрей Демченко.

"Об обстоятельствах возможного незаконного пересечения госграницы Саакашвили администрация Госпогранслужбы провела служебное расследование. <...> На его время должностные лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности. По результатам расследования ряд должностных лиц из этих подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал в опубликованном в пятницу интервью изданию "Украинская правда".

Демченко не стал раскрывать детали расследования, сославшись на то, что они содержат информацию с ограниченным доступом. Однако он отметил, что они "направлены соответствующему органу досудебного расследования, который открыл уголовное производство по данному факту".

Экс-президент Грузии, который в последнее время работал на Украине и имеет украинское гражданство, тайно вернулся на родину перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что он незаконно пересек госграницу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который следовал из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. В октябре стало известно, что ГПСУ в Одессе начала расследование по данному факту, поскольку в базе не оказалось отметок о выезде политика из страны. За незаконное пересечение границы Украины ему грозит административная ответственность. Если же он пересек госграницу при помощи других лиц, им грозит уголовная ответственность и лишение свободы от семи до девяти лет.

1 октября Саакашвили был задержан в Грузии, где против него возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых он заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В Грузии ему также предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев на всех уровнях будет добиваться возвращения Саакашвили. Как пояснял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна выбирает наилучший алгоритм для помощи политику.