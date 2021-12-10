Зеленский заявил, что обсуждал с Байденом документы, о которых договариваются США и РФ

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом обсуждал некоторые документы, о которых договариваются США и РФ. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу "1+1" .

"Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обговаривать, мы даже об этом говорили достаточно детально", - сказал он.

По словам Зеленского, Байден не предлагал ему проводить прямые переговоры с республиками Донбасса - Донецкой и Луганской народными республиками. "Нет, он [Байден] мне не предлагал. Но скажу откровенно, об этом в принципе речь не шла, а если, например, взять мнение [президента Франции] Эмманюэля Макрона, то он постоянно подтверждает, что нужно сделать все, чтобы Украина не осталась один на один именно с сепаратистами", - сказал он.

Байден заверил, что украинская сторона будет участвовать во всех переговорах, касающихся Украины, сказал Зеленский. "В ходе разговора Байден заверил, что на любой площадке, где говорят об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, украинская сторона будет участником таких переговоров", - сказал Зеленский.

По его словам, США будет интересно участвовать в "нормандском формате" по Донбассу (Германия, Франция, Россия и Украина), если они будут решать что-то важное, а не выступать лишь в роли модератора.

"США, я думаю, будут заинтересованы в роли в нормандском формате, если они в нормандском формате будут действительно что-то важное решать, а не просто модерировать процесс или поглядывать сбоку", - сказал он. Президент также заявил о важности того, чтобы США играли значимую роль в урегулировании ситуации в Донбассе, однако для этого может быть и "отдельная площадка, которая будет сотрудничать с "нормандской четверкой".