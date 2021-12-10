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США ожидают от талибов исполнения обязательств относительно "Аль-Каиды"

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что в американском оборонном ведомстве продолжают мониторить ситуацию на предмет возможных угроз, которые могут исходить для США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет выполнять свои обязательства по недопущению активной деятельности террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы ожидаем, что "Талибан" будет выполнять свои обязательства о том, что они не дадут убежища "Аль-Каиде" [в Афганистане]", - сказал он. При этом Кирби подчеркнул, что в Пентагоне продолжают мониторить ситуацию на предмет возможных угроз, которые могут исходить для США из Афганистана.

Ранее глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что численность боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане, вероятно, возросла с тех пор, как американцы в конце августа вывели свои войска из этой страны. Он также предположил, что с уходом американских военных там активизируется и террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент республики Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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