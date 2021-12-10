Псаки заявила, что США работают с КНР, несмотря на бойкот Олимпиады

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США взаимодействуют с КНР в тех вопросах, где мнения двух стран совпадают, но при этом четко заявляют Пекину о том, что вызывает у Вашингтона опасения, это включает ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о возможности ответных мер со стороны Пекина в связи с решением США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр.

"Без сомнений, мы оставляем за Китаем возможность говорить за себя. <...> Президент [США Джо Байден] счел, что мы не можем продолжать вести дела как обычно и направить делегацию на Олимпиаду. Но, разумеется, мы работаем с Китаем над вопросами, где есть согласие, а также мы четко разъясняем, относительно чего мы испытываем обеспокоенность. Это включает нашу обеспокоенность относительно нарушений прав человека, особенно в Синьцзяне", - сказала она.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом американские спортсмены участие в Играх примут. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и обещал принять контрмеры.