Yomiuri: Токио к концу года примет решение по вопросу дипломатического бойкота ОИ в Пекине

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Япония до конца текущего года примет окончательное решение по вопросу дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщила в субботу газета Yomiuri .

По ее данным, Токио планирует не отправлять на Игры министров или высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы поддержать США и другие страны, которые уже заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года.

Вместе с тем, согласно предварительному плану, в Пекин поедет депутат верхней палаты парламента Сэйко Хасимото, которая была председателем оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году. Она должна прибыть в китайскую столицу незадолго до начала Олимпиады и принять участие во встрече, организуемой Международным олимпийским комитетом (МОК). После этого Хасимото, как отмечается, останется в Пекине и будет присутствовать на церемонии открытия, а также других официальных мероприятиях, если это потребуется.

В следующем году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и КНР. В связи с этим в Токио не хотят полностью отказываться от отправки делегации на Игры, чтобы не вызывать негативную реакцию китайской стороны. В то же время ряд членов правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), включая главу политсовета Санаэ Такаити, открыто выступает за дипломатический бойкот Олимпиады. Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония будет исходить из собственных национальных интересов при принятии решения об отправке делегации в Пекин.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.