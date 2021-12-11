В Армении задержали нескольких военных за побег во время эскалации с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Военное следственное управление Следственного комитета (СК) Армении решило задержать нескольких военнослужащих, которые совершили побег 16 ноября во время эскалации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.

"16 ноября 2021 года около 11:30 (12:30 мск) силы противника атаковали три боевые позиции, расположенные в районе линии Килисали на отрезке Ишханасар Сюникской области, при этом находившийся на боевом дежурстве ответственный за позицию старшина и два наблюдателя нарушили правила организации и несения воинской службы", - отмечается в сообщении. Как указывается в релизе, "военнослужащие, имея право применять оружие, вместо нейтрализации и разоружения нападавших, пытались вступить в переговоры с противником, который проник на боевую позицию и пытался захватить в плен личный состав, стоящий на боевом дежурстве".

"Личный состав позиции покинул боевые позиции и бежал, в результате чего военнослужащие ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении - на боевые позиции, которые перешли под контроль противника. 24 армянских военнослужащих были окружены и взяты в плен", - говорится в заявлении СК.

Ведомство также сообщает, что в результате предварительного следствия задержаны четверо военных из личного состава боевого поста. Кроме них, предъявлены обвинения командиру и заместителю командира батальона, охранявшего данный участок.