Киев засекретил информацию о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекретил информацию о применении ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне силовой операции Киева в Донбассе. Об этом сообщило в субботу агентство " Украинские новости ", ссылаясь на информацию Генштаба.

"Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной", - говорится в ответе Генштаба на запрос агентства.

В вооруженных силах добавили, что эти данные считаются информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежат.

Использование Bayraktar и Javelin в Донбассе

В октябре украинские военные применили Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе в боевых целях. Это вызвало негативную реакцию властей Германии и Франции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников в Донбассе нарушает минские соглашения. О том, что украинская армия на постоянной основе применяет беспилотники на подконтрольной Киеву части Донбасса, а при необходимости готова использовать и противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил 2 декабря командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.

Bayraktar, по его словам, постоянно работают в Донбассе, "не заходя на неподконтрольную территорию, для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника". Комментируя информацию о применении украинскими военнослужащими комплекса Javelin в Донбассе, он сказал, что никогда не сообщает о действиях подразделений Вооруженных сил Украины. При этом Павлюк подтвердил, что Украина имеет на вооружении Javelin и при необходимости готова их применить.

Летом 2020 года стороны конфликта в Донбассе в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о введении дополнительных мер контроля за перемирием. Эти договоренности предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора контактной группы, создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Однако с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. Как заявлял полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, украинская сторона игнорирует все требования Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению обязательств по договоренностям о перемирии, в том числе к выполнению пункта о необходимости задействовать координационный механизм.