{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп заявил, что G7 едина насчет последствий в случае вторжения России на Украину

Главы внешнеполитических ведомств на встрече Группы семи также обсудили Китай и иранскую ядерную программу

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности приписываемым РФ наращиванием ВС на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы якобы возможного "вторжения" на Украину. Об этом сообщила представитель Госдепартамента высокого ранга в субботу по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря. Ее слова приводит агентство Reuters.

На эту тему
Угроза с востока. Малые страны НАТО выступили против предложенного США диалога с Россией
Угроза с востока.

По мнению дипломата, позиции США и других стран Группы семи все больше сближаются в том, что касается плана введения санкций против РФ в случае ее "вторжения" на Украину. Она назвала напряженными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что все еще существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. "Если они [Москва] решат не идти по этому [дипломатическому] пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", - сказала дипломат.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили Китай и иранскую ядерную программу. Так, по словам представителя Госдепартамента, европейские страны согласились, что добиться с Тегераном сделки по его ядерной программе еще возможно, но времени все меньше.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаРоссия
Sky: избирком Ливии отложил объявление кандидатов на выборах президента
По информации телеканала, избирком при этом не назвал никаких сроков
Читать полностью