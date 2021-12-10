Угроза с востока. Малые страны НАТО выступили против предложенного США диалога с Россией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ночь на пятницу провел переговоры с лидерами стран - членов НАТО из Восточной Европы и рассказал им об итогах своей беседы 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным. Немногим ранее, в среду, он связался и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Согласно сообщениям в западной прессе, союзники Вашингтона на восточных границах альянса, последние годы активно разыгрывающие антироссийскую карту, оказались буквально возмущены услышанным. Разговор после разговора Украинскому президенту Байден по традиции пообещал в случае гипотетической агрессии Москвы помочь "решительными экономическими и другими мерами", а также не обсуждать проблемы Киева без его участия. Также Вашингтон заявил о готовности поддерживать меры по укреплению доверия для реализации минских договоренностей.

Однако, как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник, Киев по линии Госдепартамента сразу же проинформировали, что несмотря на его евроатлантические стремления, в НАТО Украину в ближайшие 10 лет не примут. Между тем вопрос получения Москвой гарантий отказа НАТО от расширения в восточном направлении и размещения на российских границах наступательных вооружений обсуждался лидерами России и США. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны пришли к согласию насчет необходимость обсуждать обеспокоенность Москвы. Вопросы евроатлантической безопасности и стали темой беседы американского президента с лидерами "Бухарестской девятки" - расположенных на восточном фланге НАТО Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Им он одним из первых непосредственно сообщил о намерении вести диалог с Россией. Партнеры остались недовольны Хотя в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении говорилось, что Вашингтон подчеркнул "приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи [устава] НАТО" о совместном ответе членов альянса на агрессию извне, как сообщило агентство Bloomberg, участники встречи остались ею недовольны.