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Угроза с востока. Малые страны НАТО выступили против предложенного США диалога с Россией

Представители Восточной Европы подчеркнули свои опасения "агрессивной" политики Москвы
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Doug Mills/POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Doug Mills/POOL

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ночь на пятницу провел переговоры с лидерами стран - членов НАТО из Восточной Европы и рассказал им об итогах своей беседы 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным. Немногим ранее, в среду, он связался и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Согласно сообщениям в западной прессе, союзники Вашингтона на восточных границах альянса, последние годы активно разыгрывающие антироссийскую карту, оказались буквально возмущены услышанным.

Разговор после разговора

Украинскому президенту Байден по традиции пообещал в случае гипотетической агрессии Москвы помочь "решительными экономическими и другими мерами", а также не обсуждать проблемы Киева без его участия. Также Вашингтон заявил о готовности поддерживать меры по укреплению доверия для реализации минских договоренностей.

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Однако, как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник, Киев по линии Госдепартамента сразу же проинформировали, что несмотря на его евроатлантические стремления, в НАТО Украину в ближайшие 10 лет не примут.

Между тем вопрос получения Москвой гарантий отказа НАТО от расширения в восточном направлении и размещения на российских границах наступательных вооружений обсуждался лидерами России и США. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны пришли к согласию насчет необходимость обсуждать обеспокоенность Москвы.

Вопросы евроатлантической безопасности и стали темой беседы американского президента с лидерами "Бухарестской девятки" - расположенных на восточном фланге НАТО Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Им он одним из первых непосредственно сообщил о намерении вести диалог с Россией.

Партнеры остались недовольны

Хотя в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении говорилось, что Вашингтон подчеркнул "приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи [устава] НАТО" о совместном ответе членов альянса на агрессию извне, как сообщило агентство Bloomberg, участники встречи остались ею недовольны.

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По его информации, лидер одной из стран "девятки" пришел в ярость, а в целом представители Восточной Европы подчеркнули свои опасения "агрессивной" политики России, да и не настроены на диалог. Премьер Эстонии Кая Каллас еще до общения с Байденом заявила, что Москве "нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории". А в правительстве Польши поспешили уточнить, что разговор президентов США и РФ "не принес окончательных решений".

Правда, уже в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава "всегда будет сторонником диалога", но до него "не дойдет", поскольку "Россия, кажется, в этом не заинтересована". В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что страны Балтии якобы "ощущают прямую угрозу" со стороны России. На якобы имеющейся необходимости нарастить силы НАТО на восточных границах, в частности на Черном море, настаивал и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Тем не менее такую позицию и среди этих стран разделяют не все. И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш поддержал дипломатические переговоры НАТО и России при условии урегулирования ситуации на российско-украинской границе. Однако его слова значат мало: в ближайшее время его сменит во главе нового чешского правительства Петр Фиала, а кандидаты в его кабинет продвигают скорее антироссийские взгляды.

Решение примут ключевые игроки

Несмотря на равенство всех членов НАТО, после беседы с Путиным Байден объявил о планах провести встречи на высоком уровне с участием представителей России и "четырех ключевых союзников" США по НАТО - Великобритании, Франции, Германии и Италии. И косвенно свою позицию по вопросу уже высказал Париж.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предложил "вернуться к основам" и заниматься обороной "определенной зоны - евроатлантического пространства". Он отметил также, что о расширении пространства действия в стратегии НАТО ничего не говорится.

Его слова в целом совпадают с тем, о чем говорит Россия. Президент РФ призывал альянс предоставить Москве "надежные и долгосрочные гарантии безопасности", которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории. При этом все это, подчеркнул Путин, должно быть надлежащим образом оформлено, так как "западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

И работа над оформлением таких гарантий с российской стороны ведется, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, хотя они и вряд ли будут вскоре обеспечены со стороны НАТО. Однако Москва стремится разрешить проблему и продолжать диалог, хотя и ожидала, что многие в альянсе не разделяют эти идеи.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияПольшаБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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