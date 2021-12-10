Угроза с востока. Малые страны НАТО выступили против предложенного США диалога с Россией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ночь на пятницу провел переговоры с лидерами стран - членов НАТО из Восточной Европы и рассказал им об итогах своей беседы 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным. Немногим ранее, в среду, он связался и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Согласно сообщениям в западной прессе, союзники Вашингтона на восточных границах альянса, последние годы активно разыгрывающие антироссийскую карту, оказались буквально возмущены услышанным.
Разговор после разговора
Украинскому президенту Байден по традиции пообещал в случае гипотетической агрессии Москвы помочь "решительными экономическими и другими мерами", а также не обсуждать проблемы Киева без его участия. Также Вашингтон заявил о готовности поддерживать меры по укреплению доверия для реализации минских договоренностей.
Однако, как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник, Киев по линии Госдепартамента сразу же проинформировали, что несмотря на его евроатлантические стремления, в НАТО Украину в ближайшие 10 лет не примут.
Между тем вопрос получения Москвой гарантий отказа НАТО от расширения в восточном направлении и размещения на российских границах наступательных вооружений обсуждался лидерами России и США. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны пришли к согласию насчет необходимость обсуждать обеспокоенность Москвы.
Вопросы евроатлантической безопасности и стали темой беседы американского президента с лидерами "Бухарестской девятки" - расположенных на восточном фланге НАТО Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Им он одним из первых непосредственно сообщил о намерении вести диалог с Россией.
Партнеры остались недовольны
Хотя в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении говорилось, что Вашингтон подчеркнул "приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи [устава] НАТО" о совместном ответе членов альянса на агрессию извне, как сообщило агентство Bloomberg, участники встречи остались ею недовольны.
По его информации, лидер одной из стран "девятки" пришел в ярость, а в целом представители Восточной Европы подчеркнули свои опасения "агрессивной" политики России, да и не настроены на диалог. Премьер Эстонии Кая Каллас еще до общения с Байденом заявила, что Москве "нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории". А в правительстве Польши поспешили уточнить, что разговор президентов США и РФ "не принес окончательных решений".
Правда, уже в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава "всегда будет сторонником диалога", но до него "не дойдет", поскольку "Россия, кажется, в этом не заинтересована". В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что страны Балтии якобы "ощущают прямую угрозу" со стороны России. На якобы имеющейся необходимости нарастить силы НАТО на восточных границах, в частности на Черном море, настаивал и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Тем не менее такую позицию и среди этих стран разделяют не все. И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш поддержал дипломатические переговоры НАТО и России при условии урегулирования ситуации на российско-украинской границе. Однако его слова значат мало: в ближайшее время его сменит во главе нового чешского правительства Петр Фиала, а кандидаты в его кабинет продвигают скорее антироссийские взгляды.
Решение примут ключевые игроки
Несмотря на равенство всех членов НАТО, после беседы с Путиным Байден объявил о планах провести встречи на высоком уровне с участием представителей России и "четырех ключевых союзников" США по НАТО - Великобритании, Франции, Германии и Италии. И косвенно свою позицию по вопросу уже высказал Париж.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предложил "вернуться к основам" и заниматься обороной "определенной зоны - евроатлантического пространства". Он отметил также, что о расширении пространства действия в стратегии НАТО ничего не говорится.
Его слова в целом совпадают с тем, о чем говорит Россия. Президент РФ призывал альянс предоставить Москве "надежные и долгосрочные гарантии безопасности", которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории. При этом все это, подчеркнул Путин, должно быть надлежащим образом оформлено, так как "западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".
И работа над оформлением таких гарантий с российской стороны ведется, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, хотя они и вряд ли будут вскоре обеспечены со стороны НАТО. Однако Москва стремится разрешить проблему и продолжать диалог, хотя и ожидала, что многие в альянсе не разделяют эти идеи.