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Переговоры Путина и Байдена

Индийский дипломат считает, что контакты России и США важны для укрепления безопасности

Аджай Малхотра заявил, что отношения между РФ и США никогда не были такими плохими как в настоящее время

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Сам факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена является хорошей новостью, поскольку контакты на высшем уровне могут способствовать решению проблем международной безопасности. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС индийский дипломат, председатель Консультативного комитета при Совете ООН по правам человека (первый индиец, занявший этот пост), экс-посол Индии в России с 2011 по 2013 год Аджай Малхотра.

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"Отношения между Россией и США, пожалуй, никогда не были такими плохими как в настоящее время. Недавний виртуальный саммит Путина и Байдена не привел к прорыву, хотя его никто и не ожидал. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов, хорошо, что разговор состоялся. Взаимодействие на высшем уровне может быть полезным, поскольку сотрудничество между США и Россией по конкретным вопросам может позволить лучше справляться с некоторыми современными проблемами безопасности", - сказал Малхотра.

Он напомнил, что 6 декабря также состоялся короткий, но продуктивный российско-индийский саммит с участием Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, который стал позитивным сигналом в развитии двусторонних отношений.

"Саммит вполне можно было бы провести в виртуальном формате, учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19, но для обмена оценками по чувствительным вопросам и соблюдения конфиденциальности требуется личное общение", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что визит Путина в Индию показал, что особое стратегическое партнерство между двумя сторонами продолжает развиваться прагматично.

Отвечая на вопрос, как бы он прокомментировал сообщения ряда мировых СМИ, что Индия постепенно отворачивается от России и налаживает более тесные контакты с США, дипломат отметил, что растущее взаимодействие Индии с США происходит "не в ущерб ее давней дружбе с Россией". "Двусторонние отношения Индии с Россией и Индии с США не являются игрой с нулевой суммой. Связи между Индией и Россией представляют собой жизненно важный элемент внешней политики и безопасности для обеих наших стран", - сказал Малхотра.

Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИндияРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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