Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с Днем конституции РФ

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции РФ. Он отметил, что 12 декабря 1993 года начался новый этап в жизни государства, сообщила пресс-служба президента Абхазии в воскресенье.

Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

День Конституции РФ. Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

"Позвольте выразить Вам свое уважение и направить поздравление по случаю государственного праздника - Дня Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года занимает особое место в современной истории России, знаменует собой новый этап в жизни государства. <...> Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в [конституцию страны] в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого Вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса", - говорится в телеграмме Бжании.

Глава Абхазии отметил, что Конституция Российской Федерации является "прочным фундаментом успешного развития страны, содержит в себе важнейшие нравственные ориентиры, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью".

Бжания пожелал Путину и всему российскому народу процветания и благополучия.