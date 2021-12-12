Погранохрана сообщила, что польский солдат пострадал во время штурма мигрантами границы

ВАРШАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польский солдат пострадал в воскресенье во время отражения штурма польско-белорусской границы группой из около 55 мигрантов. Об этом сообщила в Twitter польская погранохрана.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Сегодня на участке границы, охраняемом подразделением погранохраны в Черемхе, группа из 55 агрессивных лиц форсировала границу. Один солдат польской армии получил удар камнем в лицо, ему была оказана предварительная медицинская помощь на месте", - указано в сообщении.

Как информировала погранохрана, 11 декабря 52 человека пытались нелегально пересечь границу, 10 декабря - 41 человек, 9 декабря - 121. 8 декабря сообщалось о 80 таких попытках.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.