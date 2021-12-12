СМИ: правоохранители Молдавии не пропустили мобильную урну к избирателям в селе Дороцкое

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Молдавские правоохранители заблокировали доступ мобильной урны к избирателям в селе Дороцкое в ходе выборов президента непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "Первый Приднестровский".

На контрольно-пропускном пункте у села Дороцкое "не пропустили представителей ЦИК, ехавших с мобильной урной к людям, у которых есть гражданство Приднестровья", передает телеканал.

Дороцкое расположено на левом берегу Днестра, но находится под юрисдикцией Молдавии. Находящийся на разделительной линии населенный пункт не раз становился причиной конфликтов между Кишиневом и Тирасполем. Как передает телеканал ТСВ, молдавские правоохранители в этом населенном пункте сегодня тщательно осматривают все машины с приднестровскими номерами.

В воскресенье утром председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елена Городецкая сообщила об активном голосовании граждан Приднестровья в населенных пунктах, находящихся под юрисдикцией Молдавии.

В Приднестровье 12 декабря проходят президентские выборы. ЦИК зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего президента Вадима Красносельского и депутата из Григориополя Сергея Пынзаря. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск). Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие не менее 25% от общего числа избирателей, включенных в списки (405 294 человека).

Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье, так как считает их угрозой суверенитету и территориальной целостности республики.