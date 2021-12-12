Макрон заявил, что жители Новой Каледонии сделали свободный выбор в пользу Франции

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал решение жителей Новой Каледонии, которые в третий раз в ходе референдума отказались от идеи независимости, и заявил, что они сделали свободный выбор.

"Жители Новой Каледонии приняли решение остаться в составе Франции. Они это решили свободно", - сказал Макрон в видеообращении, размещенном в воскресенье на его странице в Twitter.

Он отметил, что Франция стала "еще более прекрасной благодаря решению Новой Каледонии остаться". В истории архипелага "начинается новый этап", сказал Макрон, подчеркнув, что проведение референдумов стало символом соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

Состоявшийся референдум стал уже третьим за последние годы на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. По предварительным данным, более 96% участников голосования отказались от идеи суверенитета Новой Каледонии. Его итоги подтверждают результаты предыдущих плебисцитов 2018 и 2020 года. В октябре 2020 года после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии также были в большинстве, набрав 53,3% голосов. На этот раз отличительной чертой стала относительно низкая явка избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти вдвое меньше жителей архипелага, чем год назад. Тогда явка составила 85,6%.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых возникают сепаратистские настроения.

Проведение трех референдумов по вопросу о независимости было предусмотрено Соглашением Нумеа от 1998 года, регулирующим процесс деколонизации и возможного изменения статуса Новой Каледонии. Этот договор позволил нормализовать обстановку на архипелаге, где коренное население в 1980-х годах вело вооруженную борьбу, требуя независимости от Франции.