Reuters: повстанцы Тыграя вернули контроль над городом Лалибэла

ПРЕТОРИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Повстанцы Тыграя вновь захватили город Лалибэла в штате Амхара на севере Эфиопии после того, как 1 декабря были вынуждены его оставить под ударами федеральных сил. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, город был взят повстанцами без боя: "спецназ из штата Амхара и ополченцы, которые являются союзниками правительства Эфиопии, начали покидать Лалибэлу в субботу вечером". Официальных сообщений федеральных властей о том, что правительственные силы оставили этот город, нет.

Лалибэла знаменита своими древними христианскими церквями, высеченными в камне, которые объявлены объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Численность жителей города достигает 18 тыс. человек.

Между тем южноафриканская радиостанция SABC передает, что повстанцы Тыграя после почти трехнедельного отступления, в ходе которого они потеряли контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, сейчас перешли в контрнаступление против федеральных сил. Телеканал Tigrai TV, который контролируется Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), передал, что 11 декабря повстанцы захватили город Гашена, расположенный в 60 километрах южнее Лалибэлы. По данным телеканала, в ходе боев за Гашену повстанцам удалось разгромить находившуюся там группировку федеральных войск в составе 80 тыс. военнослужащих и ополченцев Амхары.