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Шольц считает "нормандский формат" необходимым для деэскалации Украины

Канцлер ФРГ напомнил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией возле украинских границ
Канцлер Германии Олаф Шольц EPA-EFE/Jens Krick/POOL
Описание
Канцлер Германии Олаф Шольц
© EPA-EFE/Jens Krick/POOL

ВАРШАВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Нормандский формат" (Германия, Россия, Украина и Франция) нужно "в будущем активировать" для поиска решения ситуации на Украине. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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По его словам, нужно использовать все возможности для деэскалации. "К этому относится и "нормандский формат", который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом", - сказал Шольц.

"Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось", - отметил глава правительства ФРГ. "Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на [заседаниях] Европейского совета", - добавил канцлер.

Он напомнил, что Европейский союз обеспокоен ситуацией возле украинских границ. "Мы четко дали понять, что нарушение границы не обойдется без серьезных последствий", - заявил Шольц.

Теги
УкраинаГерманияШольц, Олаф
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