Польша пытается выработать с ФРГ ответы на риски, связанные с "Северным потоком - 2"

ВАРШАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польша совместно с германскими партнерами пытается выработать ответы на возможные риски, которые несет за собой проект "Северный поток - 2". Об этом заявил в воскресенье польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Олафом Шольцем.

По утверждению Моравецкого, "Северный поток - 2" может быть инструментом давления и шантажа, а все риски, связанные с его запуском, еще не выявлены.

"Мы пытаемся выработать с германскими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски", - сказал он. "Лучшим выходом было бы не допустить до запуска "Северного потока - 2".

Как утверждает Моравецкий, из-за запуска "Северного потока - 2" Украина, Польша и ряд других стран Восточной Европы "могут подвергаться шантажу России". "Это означало бы дестабилизацию на восточном фланге ЕС и НАТО", - считает Моравецкий. По словам польского премьера, в ходе встречи в Варшаве он "обратил внимание канцлера на то, какие риски несет за собой "Северный поток - 2".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.