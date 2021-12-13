Иран внес 20 граждан США в санкционный список за нарушения прав человека

ТЕГЕРАН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана внесли более 20 граждан США в собственный санкционный список, связанный с нарушениями прав человека. Об этом заявил в понедельник заместитель главы судебной ветви власти исламской республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади.

"Американский режим не вправе нести знамя прав человека и вводить, обосновывая этим, санкции в отношении государств, - цитирует его агентство Клуб молодых журналистов. - На этом основании мы приняли решение внести в санкционный список физических и юридических лиц из США, причастных к [нарушениям] прав человека".

По словам Гариба Абади, "этот список включает более 20 физических и юридических лиц". "Если даже у нас нет сильной финансовой базы, чтобы ввести санкции в отношении США, мы по меньшей мере можем назвать людей, которые нарушают права человека", - добавил он.

9 декабря Гариб Абади заявил, что власти Ирана намерены составить санкционный список компаний и граждан США, которые вовлечены в ситуации с серьезным нарушением прав человека.

7 декабря Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. На этот раз они коснулись семи иранских физических лиц и двух правоохранительных органов страны. Как уточнили в Госдепе, рестрикции в соответствии с разделом 106 CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") введены против двух физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушения международно признанных прав человека в Иране, а также двух тюрем в городах Захедан и Исфахан. Согласно заявлению Госдепа, эти исправительные учреждения ответственны за внесудебные казни и произвольные задержания.