Спикер Рады: референдум по Донбассу может пройти лишь на подконтрольной Киеву территории

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае организации всеукраинского референдума смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны. Об этом в понедельник на брифинге заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о проведении референдума по Донбассу, возможность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский.

"В законе о референдуме предусмотрена возможность установления округов для тех людей, которые остались на тех территориях (не подконтрольных Киеву - прим. ТАСС). <...> Они могут приехать на подконтрольную власти Украины территорию и проголосовать за то или иное решение", - сообщил он. Стефанчук подчеркнул, что "когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить референдум, они будут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина".

При этом спикер украинского парламента исключил возможность принятия решения по вопросу Донбасса только жителями этого региона. "Всеукраинский референдум означает, что в нем принимает участие вся Украина", - подчеркнул Стефанчук. По его словам, "сепаратизма в государстве не будет, не будет так, что только одна часть территории страны будет решать судьбу Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает референдума "по Донбассу в целом", уточнив, что "тут вопрос не о статусе".

Комментируя инициативу украинского лидера, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины.