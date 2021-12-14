Вице-премьер Австралии призвал остановить экстрадицию Ассанжа в США

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Попытки экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты должны прекратиться, его нужно судить за нарушение законов Великобритании, если таковые были, или вернуть в Австралию, гражданином которой он является. Такое мнение выразил во вторник заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс.

В своей статье в газете "Сидней морнинг геральд" политик призвал "обратить особое внимание на то, как защищают и судят гражданина Австралии" в британском суде. "Почему США сейчас добиваются его экстрадиции из Лондона? Ассанж не крал никаких секретных файлов США, это сделала американская гражданка Челси Мэннинг, а он только опубликовал их и получил за это премию Уокли в области журналистики в Австралии, не нарушив при этом никаких австралийских законов. Ассанжа даже не было в США в тот момент, когда это произошло, <…> почему он должен быть экстрадирован в эту страну?" - указал Джойс.

Австралийский вице-премьер призвал вспомнить о том, что основатель WikiLeaks был и остается гражданином Австралии, и не соглашаться с несправедливым судом над ним. "Они [британские судьи - прим. ТАСС] должны судить его за любое преступление, которое он предположительно совершил на британской земле, или отправить его обратно в Австралию, гражданином которой он является", - заявил он.

Ранее ряд депутатов федерального парламента Австралии также призвали правительство страны "оказать давление на власти США и Великобритании" и добиться возвращения Ассанжа на родину. Джулиан Хилл, представляющий в парламенте правящую Лейбористскую партию Австралии, заявил, что с "австралийцем, разоблачившим военные преступления США, обращаются хуже, чем с военным преступником". "Он не получит справедливого судебного разбирательства, <…> США добиваются его экстрадиции, чтобы вынести ему смертный приговор", - указал он на своей странице в Twitter.