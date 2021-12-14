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Сербия разместит на своих предприятиях оборонный заказ объемом €1,25 млрд

По словам президента страны Александара Вучича, Сербия будет приобретать военную технику и за рубежом

БЕЛГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Сербии приняли решение в предстоящие пять лет разместить на военных заводах страны оборонный заказ на €1,25 млрд. Об этом заявил во вторник президент Александар Вучич, выступая на открытом заседании правительства.

"Мы приняли решение о повышении расходов на вооружение и оснащение армии на следующие пять лет на €1,25 млрд только на фабриках нашей оборонной промышленности", - заявил Вучич.

По словам президента, Сербия будет приобретать военную технику и за рубежом. Ранее Вучич заявлял о намерении закупить 30 вертолетов в 2022-2023 годах. Он не исключил покупки 12 новых истребителей и пяти российских вертолетов Ми-35.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Теги
СербияВучич, Александар
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