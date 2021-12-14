Глава МИД Литвы приветствовал отставку главы желдороги

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис приветствовал во вторник сообщение о планируемой отставке главы компании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") Мантаса Бартушки из-за ситуации вокруг транзита удобрений компании "Беларуськалий".

"Репутационный урон был нанесен, - приводит его слова агентство Бэ-эн-эс. - Я считаю, что это правильное решение".

Во вторник председатель правления желдороги Кястутис Шлюжас сообщил, что глава компании Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений компании "Беларуськалий".

Ранее в тот же день премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Накануне министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке подал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

За день до этого Ландсбергис и Скуодис заявили, что намерены подать в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai, несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkeliai заявляла 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.