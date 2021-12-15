ЕК предложила внести изменения в правила Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса

ТАСС, 15 декабря. Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением реформировать Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции и миграционного кризиса. Предложение предполагает введение временных ограничений на передвижение на внешних границах ЕС в случае угрозы здоровью населения, говорится в пресс-релизе ЕК, опубликованном во вторник на ее сайте .

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Сегодня Еврокомиссия предлагает обновленные правила для оптимизации управления Шенгенской зоной. <...> Новые правила представляют общие инструменты более эффективного управления внешними границами в случае кризиса сферы здравоохранения, основываясь на уроках пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Реформы, в частности, предполагают сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, ЕК рассматривает возможность продлить сроки регистрации заявок беженцев по получению убежища до четырех недель, а также рассматривать их заявки прямо на границе, отмечается в пресс-релизе.

В прошлый четверг Франция выразила намерение изменить правила Шенгенской зоны для улучшенной координации в борьбе с нелегальной миграцией.

Ситуация на границе ЕС и Белоруссии

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тысяч мигрантов. Государства Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

16 ноября у погранперехода "Брузги - Кузница" мигранты силой массово пытались пройти в Польшу. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.

18 ноября Польша предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть и железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Вскоре после штурма 16 ноября мигранты, остававшиеся у КПП в Кузнице, ушли. 19 ноября белорусский погранкомитет информировал польскую сторону, что у пограничного перехода "Брузги - Кузница" нет представляющих угрозу мигрантов. Большинство иностранцев было размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Как информирует польская погранохрана, в последние дни мигранты продолжают пытаться нелегально пересечь границу из Белоруссии, но уже небольшими группами. Лагерей мигрантов в непосредственной близости от границы сейчас не наблюдается.