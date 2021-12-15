В Чили раскритиковали верховного комиссара ООН за поддержку кандидата в президенты Борича

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет выразила поддержку кандидату на пост главы государства Габриэлю Боричу перед вторым туром выборов в южноамериканской стране. Как сообщила во вторник радиостанция Bio Bio, с критикой действий экс-президента выступил соперник Борича Хосе Антонио Каст и несколько депутатов.

Во вторник основанный Бачелет фонд "Гражданский горизонт" опубликовал в Twitter ее видеообращение. "Наш голос на выборах имеет значение, поэтому я буду голосовать за Габриэля Борича", - заявила Бачелет.

По данным Bio Bio, после этого на одной из встреч Каст приравнял слова верховного комиссара ООН к "вмешательству высокопоставленного чиновника международной организации в локальный вопрос".

Несколько депутатов парламента Чили от правящей коалиции обвинили Бачелет в том, что она не придерживается нейтральной позиции. "Она занимает определенный пост, ее долг и обязанность - сохранять непредвзятость, чтобы завтра, вне зависимости от того, кто станет избранным президентом, в его отношении могло бы быть проведено расследование возможных нарушений прав человека", - заявил член нижней палаты парламента Андрес Лонгтон. Депутат Хорхе Ратгеб в свою очередь выразил мнение, что "Бачелет ошиблась и должна подать заявление об отставке с поста в ООН".

21 ноября в Чили прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого Каст, считающийся правым ультраконсервативным политиком, набрал 27,91% голосов, а Борич, баллотирующийся от левой коалиции, заручился поддержкой 25,83% избирателей. Правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место, заявила, что поддержит во втором туре Каста. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии высказались в поддержку Борича. Второй тур выборов, в который вышли Каст и Борич, пройдет 19 декабря.