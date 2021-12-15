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Бывший глава офиса Зеленского заявил, что тот "неудачно пародирует Путина"

Андрей Богдан также назвал действия президента Украины "дипломатической катастрофой"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пытается перенимать модель правления российского лидера Владимира Путина, но у него это неудачно получается. Такое мнение выразил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

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"Он [Зеленский] хочет быть похожим на Путина. Это неудачное пародирование Путина", - сказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, копирует ли Зеленский модель поведения Путина 2000-х годов.

Богдан также назвал "позорными" действия украинского лидера, который пытается договориться с российским коллегой о встрече, записывая ролики в социальных сетях. "Он [Зеленский] не разговаривает с ним. Это позор, если один президент хочет поговорить с другим, пользуясь Facebook. Есть же дипломатические протоколы, и это еще было в Римской империи, как надо договариваться", - сказал Богдан и добавил, что считает действия Зеленского "дипломатической катастрофой". По мнению экс-главы офиса украинского президента, из-за "наглого и беспардонного" поведения Зеленского с ним в России теперь никто не хочет разговаривать, хотя изначально, полагает Богдан, к нему была симпатия.

Богдан также выразил мнение, что президент США Джо Байден и европейские лидеры "троллят Украину". "Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в публичном заявлении пресс-службы потом фраза: "ни слова об Украине без Украины". Нас же просто троллят", - отметил экс-глава офиса Зеленского.

Богдан возглавлял администрацию президента Украины с 25 июня 2019 по 11 февраля 2020 года. Ранее он был советником по юридическим вопросам и юристом украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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