Утраченные иллюзии: за год симпатии к Зеленскому сократились почти вдвое

Андрей Низамутдинов — о том, как проявил себя украинский президент за год у власти

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский одержал убедительную победу во втором туре выборов президента Украины: его кандидатуру поддержали более 73% избирателей, принявших участие в голосовании. По данным на начало апреля этого года, президенту Зеленскому симпатизировали 44% украинцев. За этим падением — несбывшиеся надежды и обманутые ожидания, которые украинские избиратели связывали с появлением во главе государства нового человека, не связанного с прежними коррумпированными политическими элитами. Вперед в прошлое Голосование на президентских выборах 2019 года носило на Украине по существу протестный характер. Избирателей не устраивал ни президент-олигарх Петр Порошенко, при котором страна невиданными прежде темпами скатывалась в пропасть нищеты и тотальной коррупции, ни другие набившие оскомину политические персонажи вроде Юлии Тимошенко, олицетворявшие все ту же коррупцию и засилье олигархов. "Кто угодно, только не эти!" — таким был настрой большинства избирателей перед началом президентской кампании.

Описание Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, 2019 год © Петр Сивков/ТАСС

Шоумен и актер комического амплуа Владимир Зеленский смотрелся на общем фоне весьма выигрышно, даже полное отсутствие политического опыта играло в его пользу: вот, мол, придет совершенно новый человек, не причастный ни к каким закулисным альянсам, разгонит всех этих жуликов и коррупционеров — и заживем по-новому! Многие на Украине, чего уж скрывать, прочно ассоциировали Зеленского с его экранным образом — "президентом из низов", роль которого он исполнил в комедийном сериале "Слуга народа". Тем более что и выдвинула актера кандидатом на президентские выборы наспех сколоченная партия, которая получила имя по названию сериала. В первом туре выборов Зеленский победил с результатом 30% — вдвое больше, чем у Порошенко. Перед вторым туром глава государства, боровшийся за избрание на второй срок, выдвинул громкий лозунг "Или я, или Путин", подразумевавший, что только он, Порошенко, способен спасти и защитить Украину от пресловутой "российской агрессии" и "происков Кремля". В ответ Зеленский предложил свой вариант альтернативы, заявив, что "выбор только один — прошлое или будущее". "Мы устали ждать, когда закончится эта эпоха — жадности, бедности и лжи. Поэтому мы объединяемся, чтобы двигаться вперед", — воззвал кандидат к избирателям. Избиратели поверили и обеспечили Зеленскому победу с разгромным счетом. А он, получив бразды правления государством, распустил Верховную раду, провел досрочные парламентские выборы, по итогам которых пропрезидентская партия "Слуга народа" получила абсолютное большинство, и при ее поддержке уверенно повел страну вперед в… прошлое.

Описание Перед началом церемонии инаугурации, 2019 год © AP Photo/Zoya Shu, Pool

Хотя поначалу все шло вроде бы неплохо: в сентябре, спустя пять месяцев после президентских выборов, Зеленскому симпатизировали 74% украинцев. К марту нынешнего года этот показатель упал до 46%, а в апреле он снизился еще на два пункта. Почему именно в этот период произошло падение рейтинга? Да потому, что многим стало ясно: выполнять громкие предвыборные обещания Зеленский не хочет или не может. И вообще не слишком отличается от своего предшественника, по крайней мере в том, что касается одного из самых больных для украинцев вопроса — вооруженного конфликта в Донбассе. Урегулирование по Порошенко Урегулирование этого конфликта, прекращение деления украинцев на "правильных" и "неправильных", восстановление единства страны и народа было одним из главных предвыборных лозунгов Зеленского. Он даже готов был для этого выйти на прямые переговоры с руководством России, чем вызвал крайнее недовольство ярых украинских националистов, объявивших Россию "врагом номер один" и готовых вести войну в Донбассе "до победного конца".

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Вскоре после избрания Зеленский предпринял попытки реанимировать "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция, ФРГ), деятельность которого была фактически заморожена во второй половине правления Порошенко. И именно состоявшиеся осенью прошлого года подготовительные встречи, а затем и парижский саммит "нормандской четверки" в декабре ясно показали: Зеленский, как и его предшественник Порошенко, не собирается выполнять план мирного урегулирования, зафиксированный в минских соглашениях и "формуле Штайнмайера", вместо этого он пытается полностью поменять последовательность действий, заложенных в плане, что неприемлемо ни для России, ни для самопровозглашенных республик в Донбассе.

Описание С президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита "нормандской четверки" в Париже, 2019 год © EPA-EFE/IAN LANGSDON / POOL

В этом своем подходе нынешний президент Украины весьма последователен. Буквально на днях, выступая в популярной передаче на украинском телевидении, он так сформулировал свое видение развития ситуации в Донбассе: "Для меня главное — выйдут войска, и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы". Минские соглашения, незыблемость которых была, кстати, подтверждена на последнем саммите "нормандской четверки", предусматривают предоставление Донбассу особого статуса на постоянной основе, проведение там местных выборов под международным контролем и лишь затем — восстановление контроля Украины над восточным участком границы с Россией. Зеленский, как и до него Порошенко, упорно продвигает свою трактовку: сперва вывод российских войск (которых в Донбассе нет, что бы там ни представлял себе украинский президент), затем восстановление украинского контроля на границе и только потом — выборы. И об эту трактовку все урегулирование разбивается в пух и прах. Это вполне устраивает не слишком многочисленных, но чрезвычайно активных и шумных украинских националистов и при этом ведет к утрате доверия к Зеленскому со стороны той части избирателей, которые голосовали за прекращение конфликта. К тому же Зеленский ничего не предпринимает и для реализации других связанных с Донбассом предвыборных обещаний, например, для выплаты пенсий и пособий людям, проживающим на неподконтрольной Киеву территории, или для разработки и реализации программы восстановления региона. Это, естественно, тоже не способствует росту симпатий со стороны значительной части населения. Посадок нет "В ликующей атмосфере президентских выборов страна прониклась уверенностью в будущем и надеждой переступить через свое прошлое. <…> Однако всего через восемь месяцев после инаугурации [Зеленского] бурный оптимизм угас и сменился параличом. <…> Главная преграда экономической помощи и иностранным инвестициям — это повальная коррупция". Эта цитата принадлежит старшему научному сотруднику Лондонского центра политических исследований Александру Марковскому. И напечатана его статья не в каком-нибудь рупоре "кремлевской пропаганды", а в консервативном издании American Thinker. С его страниц авторитетный эксперт предлагает собственный рецепт победы над тотальной украинской коррупцией: "Правительственная бюрократия должна лишиться возможности распределять иностранную помощь. Распоряжаться иностранной помощью и инвестиционными портфелями должна авторитетная американская управляющая компания с опытом работы в регионе и историей борьбы с коррупцией".

Конечно, этот рецепт полной и окончательной передачи Украины под внешнее управление вызывает некоторое изумление своей циничной откровенностью, но все же нельзя не согласиться с его автором в том, что касается повальной украинской коррупции. Год назад, во время публичных дебатов за два дня до второго тура президентских выборов, Зеленский атаковал своего оппонента Порошенко вопросом о коррупционных преступлениях, совершенных представителями власти: "Петр Алексеевич, главный вопрос: понесет ли власть уголовную ответственность? И если вам доведется оказаться в суде, будете ли вы говорить, что это месть и политическое преследование?"

Описание С кандидатом на пост президента Украины Петром Порошенко во время публичных дебатов, 2019 год © AP Photo/Sergei Grits

Смелый наскок молодого кандидата понравился избирателям, которые поверили: этот разберется с коррупционерами во власти, посадки будут! Тем более что сведений о причастности к коррупционным схемам самого Порошенко, его ближайшего окружения, а также руководителей министерств, ведомств и депутатов всех мастей имелось предостаточно. Но вот прошел год, сменилось два генпрокурора, а посадок как не было, так и нет. Порошенко, правда, проходит по десятку уголовных дел, но лишь как свидетель, а не в качестве обвиняемого, хотя материалов против него, по утверждениям украинских СМИ, имеется немало. Не предстал перед судом и никто из окружения экс-президента, хотя о громких коррупционных скандалах с их участием пресса за последний год писала немало. Никто не беспокоит в Лондоне соратницу Порошенко — бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву, которую считают причастной к схеме расхищения бюджетных миллиардов путем вывода этих средств за рубеж. Но зато никто не беспокоит и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, брат которого, согласно появившимся в марте публикациям в украинских СМИ, обсуждал продажу государственных должностей за деньги. А отсюда — и неизбежные разговоры в духе "рука руку моет", "эти ничем не лучше прежних", и как следствие — падение уровня доверия к президенту и его "команде Зе". Курс на украинизацию Не добавили симпатий к Зеленскому ни проведенный через парламент с нарушением конституционных норм закон о свободной продаже земли, принятый по требованию МВФ, ни невыполненные обещания по подъему национальной экономики, ни возобновленная реформа здравоохранения, которая фактически ставит всю прежнюю систему защиты здоровья граждан под угрозу уничтожения. А впереди — очередная история, которая грозит еще сильнее обрушить рейтинг президента, по крайней мере, среди русскоязычных избирателей. Речь о курсе на тотальную украинизацию общественной жизни, который был принят на вооружение еще при Порошенко, сделавшего защиту "мовы" одним из главных своих лозунгов.

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