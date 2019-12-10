Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

Андрей Низамутдинов — о том, что, хотя парижская встреча в "нормандском формате" и не стала каким-то прорывом, ее трудно назвать бесполезной

Парижский саммит "нормандской четверки" ожидаемо завершился без прорывов и сюрпризов: лидеры России, Германии, Франции и Украины в очередной раз заявили о безальтернативности минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе и даже согласовали некоторые практические шаги, но не смогли придать мирному процессу действительно мощный импульс. "Никакого чудесного решения мы не нашли, но будем продолжать работать", — подвел итог встречи президент Франции Эмманюэль Макрон.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тем не менее президент России Владимир Путин назвал встречу "очень полезной" и констатировал: "потепление" состоялось, процесс урегулирования кризиса на востоке Украины "развивается в правильном направлении". Об усилиях по "разморозке конфликта" заявил на итоговой пресс-конференции и президент Украины Владимир Зеленский. Хочется думать, что он просто не вполне удачно употребил термин и имел в виду как раз потепление, урегулирование конфликта, а не перевод его в горячую фазу. Впрочем, гораздо важнее публично высказанное Зеленским категорическое несогласие с основополагающими пунктами минских соглашений. Оно ясно показывает: Киев настроен не на урегулирование, а наоборот, на замораживание конфликта в Донбассе. Сдвинуть процесс Практические шаги, о которых договорились участники саммита, обсуждались и прогнозировались заранее, в процессе подготовки ко встрече в Елисейском дворце, поэтому не стали неожиданностью. Речь идет о договоренности провести до конца текущего года обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками Донбасса по формуле "всех установленных на всех установленных", добиться в те же сроки полного прекращения огня и до марта 2020 года осуществить разведение сил еще в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе. Кстати, по информации источников "Коммерсанта", российская сторона настаивала на том, чтобы разведение сил состоялось по всей линии соприкосновения, однако сторона украинская заявила, что не сможет обеспечить выполнение этого требования. Если вспомнить, с каким скрипом Киев осуществлял предыдущий отвод вооруженных подразделений в Станице Луганской и Петровском, то становится понятно: нынешняя украинская власть достаточно трезво оценивает свои возможности держать под контролем так называемые добровольческие батальоны, действующие в Донбассе. При всей важности согласованных мер (пока, впрочем, неизвестно, как они будут реализованы на практике) не менее, а то и более важным стал сам факт проведения саммита. В последний раз "нормандская четверка" собиралась на высшем уровне больше трех лет назад, после чего встречи прекратились из-за очевидного нежелания прежнего украинского президента Петра Порошенко исполнять минские соглашения. Таким образом, проведение саммита в Париже ознаменовало собой попытку сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. Остались при своих У российского лидера действительно имелись основания назвать эту попытку "очень полезной": помимо согласования практических шагов, Москва добилась, чтобы в итоговом коммюнике встречи была подтверждена безальтернативность минских соглашений. А то обстоятельство, что на пресс-конференции после саммита президент Украины в очередной раз заявил о неприемлемости основополагающих положений этих соглашений (прямые переговоры с республиками Донбасса, условия и сроки проведения местных выборов и передачи контроля над границей, внесение изменений в конституцию в связи с особым статусом Донбасса), тоже играет в пользу России: теперь Москва в ответ на упреки критиков может говорить, что это не она тормозит процесс урегулирования, а Киев увиливает от исполнения четко прописанных обязательств.

Для канцлера Германии Ангелы Меркель сам факт встречи был, пожалуй, важнее достигнутых результатов. Почему? Да потому, что ранее существенный прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе Берлин напрямую связывал с возможностью отмены санкций, которые Евросоюз ввел против России. Но у отмены санкций в ЕС много противников, а Германии вовсе не хочется идти на конфликт с партнерами, когда она в условиях предстоящего ухода Меркель с политической сцены борется за сохранение позиций лидирующей европейской державы. Не случайно за несколько часов до встречи в Париже министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что "в настоящий момент нет причин менять санкционный режим ЕС". Что касается президента Франции, который тоже активно борется за роль европейского лидера и в этой связи продвигает идею возобновления диалога с Россией, то и он может быть удовлетворен: он организовал встречу, он поддержал минские соглашения, а несговорчивость Киева — не его вина. Макрон ясно демонстрирует: Париж готов к диалогу с Москвой как на многостороннем, так и на двустороннем уровне. "Зрада" или "перемога" Для президента Украины встреча тоже была важна: она позволила ему впервые "засветиться" в обществе общепризнанных авторитетов международной политики и добиться некоторых подвижек в процессе урегулирования, которые можно преподнести украинской общественности в качестве "перемоги" (победы). Впрочем, о настоящей победе Зеленский едва ли думал, главным для него было избежать обвинений в "зраде" (предательстве) и не перейти "красные линии", которые начертила для него националистическая оппозиция. В качестве "группы поддержки" украинский президент привез в Париж дюжину министров и руководителей силовых ведомств, среди которых был особенно заметен глава МВД Арсен Аваков, "унаследованный" Зеленским от предшественника. Пока глава государства совещался с другими лидерами, Аваков неустанно сигнализировал: "Все хорошо, президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет".

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Эти сигналы министр внутренних дел адресовал прежде всего тем представителям националистических сил, которые митинговали в Киеве и грозили Зеленскому новым "майданом" в случае, если тот "капитулирует перед Путиным". Под капитуляцией демонстранты подразумевали исполнение минских соглашений и достижение каких-либо договоренностей с Россией. Очевидно, страх перед несколькими тысячами шумных противников урегулирования, пугавших перспективой "майдана", оказался сильнее готовности выполнить волю миллионов избирателей, которым Зеленский обещал установить мир на востоке страны. Поэтому Зеленский и высказался на пресс-конференции против основных пунктов политического раздела минских соглашений, хотя в общем коммюнике их формально поддержал, как и остальные участники встречи. В результате участники митинга в Киеве сочли, что президент не пересек "красные линии", и разошлись по домам. Таким образом, угрозу "майдана" Зеленский, вероятно, сумел отодвинуть, зато поддержку части молчаливых сограждан рискует потерять. Курс на заморозку Перед парижским саммитом "нормандской четверки" в западных и украинских СМИ заметно активизировались сторонники идеи о том, что конфликт в Донбассе лучше не урегулировать, а заморозить. Например, авторитетное американское издание Foreign Policy опубликовало комментарий под красноречивым заголовком "Пришло время Украине отпустить Донбасс". Его автор, профессор политологии университета в Ньюарке, предлагает украинцам "задуматься над тем, что российская оккупация этих территорий на самом деле стала большой удачей для их страны".

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