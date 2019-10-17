Шаг вперед и два назад: договороспособность Киева стремится к нулю?

На последнем по времени заседании контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Более того, после заседания Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы, сформулировала несколько условий урегулирования, которые полностью противоречат Минским соглашениям и "формуле Штайнмайера", ранее одобренной украинскими властями.
Конечно, можно было бы счесть сделанную в Facebook запись самодеятельностью не самой высокопоставленной чиновницы, но в среду глава международного комитета Верховной рады Богдан Яременко, представляющий правящую пропрезидентскую партию "Слуга народа", заявил, что Киев хочет скорректировать Минские соглашения. И фактически изложил те же самые пункты, о которых ранее упомянула пресс-секретарь Кучмы.
А следом уже и сам президент Украины Владимир Зеленский заявил: сначала надо провести саммит в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, ФРГ), а потом уже приступать к реализации "формулы Штайнмайера".
В сумме все эти высказывания означают, что новая украинская власть на самом деле мало чем отличается от предыдущей и заинтересована не в прекращении, а в сохранении конфликта в Донбассе, надеясь извлечь из этого определенные выгоды на международной арене. И выставляют Киев как крайне ненадежного партнера, чья договороспособность стремится к нулю.
Основы урегулирования
Чтобы правильно оценить действия нынешней украинской власти, придется для начала напомнить об основных принципах урегулирования конфликта в Донбассе. Эти принципы закреплены в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений — документе, который был согласован лидерами "нормандской четверки" в феврале 2015 года и затем подписан Контактной группой. В основе Минских соглашений — согласие Киева на предоставление Донбассу особого статуса, всеобъемлющую амнистию для ополченцев и проведение в ДНР и ЛНР местных выборов, за чем должна была последовать передача Украине контроля над границей между мятежными регионами и Россией.
Впоследствии министр иностранных дел (ныне президент) ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации документа, который получил название "формула Штайнмайера". Эта формула, являющаяся, по сути, дорожной картой реализации Минских соглашений в том, что касается проведения выборов в Донбассе, была в устной форме подтверждена на саммите "нормандской четверки" в октябре 2016 года.
Но, хотя тогдашний президент Украины Петр Порошенко был участником обоих саммитов, то есть имел прямое и непосредственное отношение к разработке документов, на практике украинская власть открыто саботировала их выполнение. В результате процесс урегулирования был полностью заморожен, а Порошенко со всех трибун призывал усиливать санкции против "российских агрессоров" и наращивать оказание Украине финансовой помощи и международной поддержки.
Его преемник на президентском посту и во время предвыборной кампании, и после вступления в должность постоянно заявлял о стремлении урегулировать конфликт в Донбассе. При этом Зеленский особенно активно стал добиваться проведения саммита в нормандском формате.
Москва, Берлин и Париж откликнулись на его пожелание, но с оговорками: встречаться просто ради встречи не имеет смысла, надо реально сдвинуть с места процесс урегулирования. А для этого надо предварительно одобрить на официальном уровне "формулу Штайнмайера", осуществить разведение сил в Золотом и Петровском и согласовать проекты решений, которые будут затем одобрены лидерами "нормандской четверки". Само собой подразумевалось, что в основе процесса урегулирования должны лежать Минские соглашения и "формула Штайнмайера", которые четко и недвусмысленно описывают очередность и последовательность всех практических шагов.
Своя формула
Киев с этими условиями вроде бы согласился и, пусть и со второй попытки, "формулу Штайнмайера" все же одобрил, что остальные его партнеры сочли важным шагом вперед. Но, похоже, поспешили, потому что последние заявления и самого Зеленского, и других украинских политиков и чиновников явно свидетельствуют о намерении добиться пересмотра Минских соглашений.
Например, пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группы указала, что выполнение политической части соглашений "возможно только при условии роспуска ДНР и ЛНР", то есть фактической ликвидации самопровозглашенных республик. Непонятно, а что же тогда нужно будет урегулировать? Не говоря уже о том, что ничего подобного Минскими соглашениями не предусмотрено.
О необходимости "скорректировать определенные подходы, которые за пять лет доказали свою неработоспособность", заявил и глава международного комитета украинского парламента. При этом в числе таких "подходов" он назвал основополагающие принципы Минских соглашений — закон об особом статусе Донбасса и амнистию для всех участников событий в регионе.
Наконец, и сам президент Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом фактически вывернул наизнанку всю ситуацию с возможным проведением саммита "нормандской четверки": сначала саммит, потом — все остальное. "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об [особом] статусе [Донбасса], если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше", — сказал украинский президент.
Кстати, и в ходе недавнего пресс-марафона на киевском фуд-корте Зеленский был весьма противоречив и непоследователен, говоря об урегулировании в Донбассе. Начал он за здравие — говорил о приверженности Минским соглашениям, потом принялся их критиковать: "В целом я не удовлетворен тем минским документом, который был подписан <...> Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе, все это мы хотим обсудить в нормандском формате". А закончил и вовсе за упокой, допустив возможность выхода Украины из Минских соглашений.
Разведение сорвано
Похожие фокусы проделывает Киев, и когда речь заходит о реализации другого важного условия — разведения сил в Петровском и Золотом. Оно было запланировано на начало прошлой недели, ДНР и ЛНР продемонстрировали полную готовность, но украинская сторона сорвала процесс.
В качестве оправдания глава государства все на том же пресс-марафоне сказал, что разведению сил должны предшествовать семь дней без обстрелов, но это условие не было выполнено. На самом деле семидневная тишина в качестве условия ни в каких документах не упоминается. К тому же если нарушения и были, то виновна в них именно украинская сторона, которая не смогла остановить националистов и радикалов, выступивших против разведения сил.
Зеленский, впрочем, ясно дал тогда понять, что власть и не станет пытаться противодействовать радикалам силовыми методами, а намерена действовать исключительно путем убеждения. И тут возможны два предположения: либо президент не в состоянии контролировать ситуацию и добиться выполнения своих указаний, либо он вполне сознательно заигрывает с националистами и прикрывается их действиями, чтобы оправдать собственное бездействие.
В среду, говоря о перспективах разведения сил в Петровском и Золотом, Зеленский обусловил их все тем же нигде не задокументированным "семидневным сроком тишины", добавив, что это "не новость для Украины и всех участников минской Контактной группы". "Поэтому мы будем ждать семь дней тишины, это должны зафиксировать представители ОБСЕ, что семь дней не было выстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня у нас уже тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы сможем говорить об отводе", — сказал он.
Между тем власти ДНР и ЛНР сообщают о росте интенсивности обстрелов и других нарушений с украинской стороны. Поступила, в частности, информация о том, что севернее Горловки украинские силовики разместили 65 единиц бронетехники, в том числе 16 танков, хотя по условиям Минских соглашений подобные вооружения должны быть отведены от линии соприкосновения.
Тактика затягивания
В Москве затруднились дать четкое определение последним заявлениям из Киева. "Это опять, что называется, новые вводные. <...> Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей — пока непонятно", — заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Складывается ощущение, что президент Зеленский, не имея должной политической воли и действуя с вынужденной оглядкой на тех, кто привел его к власти, избрал тактику затягивания переговорного процесса — отсюда и все эти противоречивые и непоследовательные заявления. Помимо всего прочего, такая тактика позволяет Зеленскому, как и его предшественнику, рассчитывать, что коллективный Запад будет по-прежнему сочувственно относиться к проблемам Украины и оказывать ей финансовую, экономическую и военную помощь. А заодно и сохранять режим санкций в отношении России, что для значительной части украинских политических сил является едва ли не самоцелью.
Проблема украинского президента в том, что он не учитывает изменившийся расклад сил. В США хозяин Белого дома Дональд Трамп озабочен внутриполитическими проблемами, ему Зеленский интересен лишь с точки зрения борьбы против соперников-демократов. А в Европе (и на это прямо указывают многие европейские СМИ) Украина больше не имеет прежней безоглядной поддержки, наоборот, все чаще начинает пользоваться незавидной репутацией пораженного коррупцией государства, в которое сколько ни вкладывай — все растворится, как в бездонной прорве. Да и с ущербом, который антироссийские санкции причинили европейской же экономике, тоже приходится считаться.
В общем, Зеленскому не стоит надеяться, что Париж и Берлин, а следом за ними и другие европейские столицы станут благосклонно взирать на его метанья и шараханья из стороны в стороны. Во всяком случае, спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик после того заседания, на котором не удалось согласовать новые сроки разведения сил в Петровском и Золотом, ясно и однозначно дал понять: ни на какие перспективы пересмотра "формулы Штайнмайера" рассчитывать не стоит.