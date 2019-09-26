"Вы правы на 1000%". Как Зеленский стал заложником американской политики

Президент Украины Владимир Зеленский пал жертвой внутриполитической борьбы... в США. Именно такой вывод напрашивается после того, как американский президент Дональд Трамп, против которого его противники-демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента, отдал распоряжение опубликовать стенограмму его июльского телефонного разговора с молодым украинским коллегой. По словам самого Зеленского, он предполагал, что американцы опубликуют лишь ту часть стенограммы, которая содержит высказывания Трампа. Но в Белом доме рассудили по-своему, надеясь использовать полный текст разговора для контрудара по оппонентам, а мнение президента Украины их, по-видимому, не слишком интересовало.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © Официальный сайт администрации президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International

В результате Зеленский имеет довольно бледный вид: он не только оказался втянутым в предвыборную борьбу между Трампом и демократами, но и рискует подпортить отношения с лидерами Германии и Франции, поскольку в том самом разговоре допустил в их адрес неосторожные высказывания. Да и общая тональность беседы, в ходе которой молодой украинский президент всячески старался польстить более старшему американскому коллеге, тоже выставляет Зеленского не в лучшем свете. Ставка — Белый дом Для начала стоит вкратце напомнить предысторию. Все началось с того, что некий сотрудник американских спецслужб пожаловался на то, что в июле в ходе телефонного разговора "с зарубежным коллегой" президент США допустил высказывания, ставящие под угрозу "национальные интересы". Взявшиеся раскручивать эту историю американские СМИ, непримиримо оппонирующие хозяину Белого дома, довольно скоро выяснили, что речь идет о разговоре Трампа с Зеленским. Утверждалось, что американский президент давил на украинского коллегу, чтобы тот провел расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, который имеет наиболее высокие шансы на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года и, согласно текущим опросам, может даже взять верх над Трампом.

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По версии ближайшего окружения Трампа, Джо Байден, который в администрации президента-демократа Барака Обамы курировал украинское направление, всячески содействовал назначению своего сына Хантера в правление крупной частной газовой компании на Украине. А впоследствии, пока Байден-младший реализовывал разнообразные неблаговидные схемы по выводу денег за рубеж, Байден-старший его прикрывал и даже добился увольнения генпрокурора Украины, который затеял было расследование в отношении этой компании. Таким образом, подталкивая Зеленского к возобновлению расследования, Трамп, очевидно, рассчитывал устранить своего главного потенциального соперника на предстоящих выборах. И вдобавок, как утверждалось в публикациях, грозил заморозить оказание военной помощи Украине, если Зеленский не пойдет навстречу в вопросе о сборе компромата на Байдена.

Описание Джо Байден © AP Photo/John Locher

Именно утверждения об этих угрозах вызвали в Вашингтоне крупный скандал и побудили демократическое большинство в Палате представителей Конгресса объявить о запуске процедуры импичмента. Еще не ознакомившись с самими высказываниями Трампа, его противники назвали их "подрывающую целостность выборов и национальную безопасность". В ответ на эти обвинения Трамп и распорядился опубликовать полную стенограмму его телефонного разговора с Зеленским. По словам американского президента, этот вопрос обсуждался с украинской стороной, которая будто бы сказала: "Вы можете публиковать все, что хотите". Ключи от выборов "Я просто думал, что они опубликуют свою часть", — отреагировал на появление стенограммы президент Украины. И добавил, что, по его личному мнению, "иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств не должны публиковаться", поскольку "есть геополитика, есть какие-то планы". "Но я не боюсь совсем", — заявил Зеленский в беседе с журналистами. Стенограмма была опубликована сразу перед первой очной встречей Зеленского с Трампом в Нью-Йорке, где оба участвовали в сессии Генассамблеи ООН. На этой встрече президент Украины заявил, что "не хочет быть втянутым в демократические открытые выборы в США". Но он уже в них втянут, так что бояться ему и впрямь поздно.

Согласно расшифровке разговора, тема расследования в отношении Байдена действительно была поднята Трампом. Давил ли американский президент на украинского или просил "оказать услугу" — в этом предстоит разбираться конгрессменам. Но вот что не вызывает сомнения, так это готовность Зеленского пойти навстречу Трампу. "Мы готовы к любому сотрудничеству в будущем, мы готовы открыть новую страницу в нашем сотрудничестве", — откликается украинский президент на просьбу Трампа оказать услугу. В качестве подтверждения он сообщает, что уже отозвал посла, назначенного прежним главой украинского государства, и обещает, что обязательно встретится с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, когда тот приедет на Украину. Дальше — больше. Зеленский заверяет Трампа: "Новый [генеральный] прокурор будет стопроцентно моим человеком, <...> и он откроет новое дело в сентябре. Он или она разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили. Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела".

Описание Президент Украины Владимир Зеленский © Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International

Может показаться, что сейчас в руках у президента Украины оказались ключи от предстоящих выборов в США: на чью сторону встанет Зеленский, тот и победит. Проблема, однако, в том, что сейчас ни итоги расследования, от проведения которого Киев, очевидно, отвертеться уже не сможет, ни тем более реакцию, которую эти итоги вызовут в США, с точностью предсказать невозможно. Так что на самом деле Зеленский попросту оказался между двумя жерновами: теперь давить на него станут не только со стороны Трампа, но и со стороны его противников-демократов. Тут уж не до американских выборов, тут речь о том, как самому сделать правильный выбор, чтобы не оказаться в итоге в проигрыше. Хотя в такой ситуации выйти сухим из воды у него едва ли получится. Иногда лучше промолчать Не получится еще и потому, что Зеленский, стремясь понравиться Трампу, допустил, мягко говоря, не слишком лестные высказывания в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые между тем являются его партнерами по "нормандской четверке" — тому самому квартету, созыва которого президент Украины настойчиво, но пока не слишком успешно добивается последние три месяца. Трамп в разговоре с Зеленским, по обыкновению, превозносил американскую помощь Украине и всячески критиковал европейских партнеров, в особенности Германию и лично Меркель, за отсутствие такой же помощи с их стороны. "Вот Германия, считай, ничего для вас не делает. <...> Мне кажется, вы должны с ними разобраться. Вот общаешься с Ангелой Меркель — она постоянно говорит об Украине, но ничего не делает. И другие европейские страны тоже, обратите внимание", — словно подталкивал собеседника к правильным выводам президент США. И президент Украины эти выводы поспешил сделать: "Да, вы совершенно правы, не на 100%, а на 1000%. <...> Я разговаривал с Меркель, мы с ней встречались. Виделись мы и с Макроном. Я им сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций, могли бы больше. Они не добиваются их выполнения. <...> По логике нашим крупнейшим партнером должен быть Евросоюз, но на самом деле США гораздо важнее".

Описание Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Германии, 18 июня 2019 года © EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Нетрудно предположить, что подобные высказывания не добавят доверительности отношениям украинского президента с партнерами по "нормандскому формату", на поддержку со стороны которых он так рассчитывал, пытаясь выстраивать отношения с Россией. В европейских столицах, надо думать, не забыли пятилетней давности унижения, когда высокопоставленный представитель американского Госдепа Виктория Нуланд в беседе с послом США в Киеве непечатно обложила ЕС за попытки продвинуть своего кандидата на пост премьер-министра Украины. Но если к несдержанности американцев, в том числе и Трампа, в Берлине и Париже уже привыкли, то высказывания украинского президента явно будут восприняты с неодобрением и обидой. По Крылову Оппозиционный украинский депутат Олег Волошин заметил, что после ознакомления со стенограммой разговора Трампа с Зеленским украинский президент в его глазах "серьезно вырос с точки зрения дипломатического мастерства". "Помню, как один из советников [предыдущего президента Петра] Порошенко мне признался: "Виктория Нуланд порой разговаривает с нашим шефом как с лидером банановой республики". Здесь такого ощущения нет", — прокомментировал парламентарий на своей страничке в соцсети. Да, возможно, разговор больше напоминает известную басню Крылова: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку". В самом начале беседы Трамп поздравляет Зеленского со "славной", "замечательной" победой на выборах. "Мы в США следили, вы отлично справились", — покровительственно замечает он. В ответ Зеленский рассыпается в комплиментах: "Мы славно потрудились, но я должен признаться, что мы многому научились у вас. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие знания и навыки. <...> Вы для нас первоклассный учитель".

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