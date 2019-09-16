Кто бросит перчатку Трампу

Андрей Шитов — о том, что в США пока остается у власти поколение холодной войны

Еще по меньшей мере пять лет в США, по всей видимости, будет оставаться у власти поколение времен холодной войны. Действующий президент страны республиканец Дональд Трамп, которому сейчас 73 года, будет через год добиваться переизбрания на новый четырехлетний срок. А в оппозиционной Демократической партии США наилучшие шансы бросить ему личный вызов сейчас имеют бывший вице-президент Джозеф Байден, который должен через пару месяцев отметить 77-летие, и пара сенаторов — 78-летний Берни Сандерс из штата Вермонт и 70-летняя Элизабет Уоррен из Массачусетса. На днях все эти демократы вместе еще с семью однопартийцами, борющимися за выдвижение кандидатами в президенты, впервые собрались на одной сцене для предвыборных дебатов. Этой трехчасовой словесной баталии, проводившейся в Хьюстоне (штат Техас), все в Америке ждали с нетерпением — как важной проверки политических и даже физических и душевных сил претендентов. "Десятисторонняя ничья" По большому счету ожидания видимых перемен не оправдались, дебаты, скорее, подтвердили сохранение статус-кво. Информационное агентство АП назвало их итоги "десятисторонней ничьей", либеральный журнал New York констатировал: "Большая тройка по-прежнему доминирует". Сам Трамп тоже выразил уверенность, что его соперником в 2020 году будет кто-то из этой тройки. По подсчетам профильного сетевого ресурса RCP (Real Clear Politics, "По-настоящему ясная политика"), общенациональный рейтинг популярности лидеров по совокупности опросов избирателей составляет по состоянию на сегодня у Байдена — 26,8%, у Сандерса — 17,3% и у Уоррен — 16,8%.

Описание Берни Сандерс, Джозеф Байден и Элизабет Уоррен © AP Photo/David J. Phillip

Для сравнения: у их ближайших преследователей, сенатора из Калифорнии Камалы Харрис и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджеджа соответствующие показатели — 6,5% и 4,8%. Но у остальных участников гонки (а их до сих пор два десятка человек, на старте вообще было под 30) рейтинги еще ниже, так что и перечисленных иногда объединяют в ведущую пятерку. Вообще необходимо понимать, что по-настоящему ситуация начнет проясняться только после начала первичных выборов и собраний партийного актива демократов в конкретных штатах страны. А первые такие голосования в Айове и Нью-Гэмпшире состоятся лишь в феврале будущего года. Так что еще многое может измениться. "Ты играй по краю — напрямик" Но все же страсти уже кипят. И это тоже понятно. Дебаты, представляющие партии и стране кандидатов и их программы, сами по себе очень важны. Очные споры позволяют участникам уточнять стратегию и тактику своих кампаний, оттачивать аргументацию, кого-то атаковать, а с кем-то порой и объединяться. Для аутсайдеров это лучшая, а порой и единственная возможность привлечь к себе внимание общенациональной аудитории и спонсоров. Со своей стороны зрители-избиратели и те же спонсоры, а также политологи и пресса могут увидеть участников гонки "в деле", сравнить их друг с другом, оценить привлекательность их предвыборных лозунгов и программ, постараться спроецировать все это на будущие всеобщие выборы. Составить впечатление о том, в какой форме на текущий момент известные политики, приглядеться к новичкам.

При этом заранее ясно, что для победы в праймериз необходимо заручиться поддержкой тех, кто в них участвует, т.е. активных сторонников собственной партии. Соответственно, претендентам приходится, как говорят в Америке, проповедовать хору, то есть демонстрировать искреннюю веру в партийные догмы, зачастую наиболее радикальные. Хотя заведомо понятно и то, что в дальнейшем, на общенациональном этапе предвыборной гонки, кандидату в президенты, кто бы им ни стал, придется, наоборот, демонстрировать умеренность. Поддержка однопартийцев тогда уже будет считаться сама собой разумеющейся, и надо будет пытаться перетянуть на свою сторону как можно больше неопределившихся избирателей-центристов и даже потенциальных перебежчиков из чужого лагеря. По аналогии со спортивными состязаниями все это принято описывать, как борьбу "на фланге" с последующим смещением в центр. В общем, как пел Владимир Высоцкий, "ты играй по краю — напрямик!" Сомнительный фаворит Для американской политики все это аксиомы. Но это теория, а на практике борьба на выборах сугубо конкретна и во многом непредсказуема. Видимость в ней бывает обманчива. Вот, например, в нынешней гонке многих наблюдателей в США удивляет устойчивость лидерских позиций Байдена. Да, конечно, он самый известный и опытный из участников "забега". И его сторонники говорят и пишут, что "дядюшка Джо" "просто нравится" американским избирателям. Возможно. Но у его кандидатуры есть и очевидные минусы. Прежде всего — и в этом я согласен со многими комментаторами в США — не просто возраст, а то, насколько очевидно тот проявляется. В Техасе Байден запинался и путался в словах, назвал Сандерса "президентом", предлагал "включать детям на ночь проигрыватель для грампластинок" (ведущий в ответ пошутил: мол, а еще надо собираться всей семьей вокруг радиоприемника слушать выступление Франклина Делано Рузвельта). И люди, следящие за такими вещами куда внимательнее, чем я, говорят, что это для фаворита демократов был еще хороший, удачный вечер.

Описание Берни Сандерс и Джозеф Байден © AP Photo/David J. Phillip

Байден претендует на роль политического наследника Барака Обамы, продолжателя его дела. Но сам Обама до сих пор его публично не поддержал. Более того, известно, что он заблаговременно приватно призывал своего бывшего вице-президента подумать, стоит ли ввязываться в борьбу. В прошлом избирательном цикле 2016 года Байден такого шага не сделал — и не только из-за того, что его просили "не переходить дорогу" Хиллари Клинтон. Все знали, что он тогда еще не оправился от морального потрясения, вызванного безвременной кончиной от рака мозга его 46-летнего старшего сына. Сам Байден в 1988 году дважды переносил операции по поводу аневризмы сосудов головного мозга. Теперь он выглядит и ведет себя, как говорится, по возрасту.

Состояние его здоровья постоянно обсуждается в печати как политический фактор. Например, очевиден вопрос о том, претендует ли он на один или на два четырехлетних срока президентских полномочий. Удовлетворительного ответа нет: второе выглядит нереальным, первое сразу обрекло бы Байдена даже в случае избрания на роль "хромой утки". Есть и другие поводы для сомнений в его кандидатуре. В прошлом он дважды участвовал в предвыборных гонках и в первом случае (в 1988 году) вынужден был сойти с дистанции из-за обвинений в плагиате. Известно, что он несдержан на язык и склонен к словесным "ляпам". Например, того же Обаму он в 2008 году назвал "первым типичным афроамериканцем, который и говорит складно, и умный, и опрятный, и приятный с виду". Оскорбительный "комплимент" вспоминают до сих пор. Наконец, в последние годы ко всему этому прибавились еще и обвинения Байдена в том, что с возрастом он стал излишне распускать руки в общении с женщинами. Так что действительно можно удивляться, как он с таким багажом держится в лидерах. Хотя ответ на самом деле известен. И сам Байден, и его жена и другие сторонники не раз говорили, что демократам сейчас надо думать об одном — как в будущем году одолеть Трампа. А вот по критерию "избираемости" (electability), т.е. приемлемости для общенационального электората, на их взгляд, отставному вице-президенту среди однопартийцев равных нет.

Описание Джо Байден и Барак Обама, 2017 год © AP Photo/Susan Walsh

Правда, специалисты вносят в эту оценку существенную поправку. Так, политтехнолог Алекс Кастельянос из двухпартийной фирмы Purple Strategies согласен, что высокий рейтинг Байдена по опросам объясняется именно этой причиной. Но он считает, что эта ситуация изменится, как только избиратели убедятся в наличии реальных альтернатив. Специалист указывает, что уже сейчас показатели Байдена сразу после крупных публичных выступлений, включая дебаты, — хуже, чем в промежутках между ними. Поэтому, по его словам, штаб политика старается как можно меньше показывать его избирателям вживую, а опирается в основном на рекламу. Но эффективность такой стратегии ограничена. Седой революционер Другое дело, что все познается в сравнении. У ближайшего соперника Байдена, сенатора Сандерса, который еще в 2016 году составил серьезную конкуренцию Хиллари Клинтон, имеются собственные "ограничители". Во-первых, он даже чуть старше, и голос у него во время техасских дебатов был настолько сиплый, что это стало поводом для комментариев, правда, в основном шутливых.

Описание Берни Сандерс © Win McNamee/Getty Images

Во-вторых, Сандерс — социал-демократ, выступающий за "политическую революцию" в стране. Можно сказать — за смену правящего режима, который он считает олигархическим. Его предвыборная кампания 2016 года была преобразована в общественное движение "Наша революция" и ведет работу по разным направлениям, включая мобилизацию своих сторонников на поддержку забастовок и других акций протеста с помощью сетевых технологий. На гребне его успеха молодые социал-демократки Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб были в 2018 году избраны в нижнюю палату Конгресса США, сплотили вокруг себя группу единомышленников и возглавили борьбу за продвижение "прогрессивной" повестки дня, включая импичмент президента Трампа.

Теперь они считаются "лицом" и "душой" всей Демпартии, и под их влиянием она заметно полевела. Опросы показывают, что в США, особенно среди молодежи, растут симпатии к социализму и неприязнь к либеральной рыночной демократии. Но в президентской гонке все это Сандерсу, скорее, вредит. Республиканский Белый дом внушает избирателям, что Америку против воли затягивают на чуждый ей путь. Перед дебатами в небе над городом кружил самолет с плакатом: "Социализм разрушит экономику Хьюстона! Голосуйте в 2020-м за Трампа!" Радикальные призывы Сандерса и его единомышленников — наподобие предоставления доступа к бесплатной медицинской помощи в США всем, включая нелегальных иммигрантов, — отпугивают умеренных демократов. Те согласны, что это облегчает Трампу путь к победе. Наконец, и личный политический образ Сандерса слегка потускнел. Стерся эффект новизны, вокруг появились новые лица, более свежие и привлекательные. До сих пор припоминают седому революционеру и поездку 1988 года в Россию. Сандерс был тогда мэром Берлингтона и ездил в Ярославль для установления побратимских отношений двух городов. Принимали американцев от всей русской души: сохранилась даже видеозапись банного, скажем так, банкета, на котором честная мужская компания в простынях поднимала тосты и пела русские и американские песни. Теневой лидер На фоне подобных "друзей-соперников" многие в США считают теневым лидером демократического забега сенатора Уоррен. Специалист по законодательству о банкротствах, преподававшая в ряде университетов, включая Гарвардский, она известна своей дотошностью и тем, что у нее по любому вопросу "есть план". Планомерно она ведет и свою предвыборную кампанию, которая, по отзывам специалистов, хорошо организована, в том числе на местах и в соцсетях. На старте гонки она слегка затерялась в толпе претендентов, но затем, как и ожидалось, выдвинулась вперед. Об Уоррен иногда говорят, что она имеет те же достоинства, что и Хиллари Клинтон, но без недостатков последней. Хотя даже ее земляки из журнала Boston Magazine задавались вопросом: "Почему Уоррен так трудно полюбить?" То же самое спрашивали в свое время и о Клинтон. Сейчас они, кстати, негласно общаются.

Уоррен росла в небогатой семье, с 13 лет подрабатывала официанткой. По своим политическим убеждениям она близка к Сандерсу, они нередко солидаризируются друг с другом. Но база поддержки у Уоррен шире: от университетских профессоров до "синих воротничков". Кастельянос из Purple Strategies сводит предвыборную стратегию Уоррен к формуле: "Разгневанная популистка + разгневанная социалистка + разгневанная женщина = демократическая номинация". Но он же утверждает, что этот "мощный алгоритм" хорош на внутрипартийном этапе, а на всеобщих выборах придется расплачиваться за радикализм. И напоминает некоторые политические позиции Уоррен: "Репарации [афроамериканцам] за рабство, отказ от частного медицинского страхования, бесплатная медицина для нелегальных иммигрантов, жестокая демонизация работодателей, упразднение различий между полами, потенциальная декриминализация проституции, законодательное вмешательство во все и вся". Медицина, кстати, была одной из главных тем техасского раунда дебатов. Байден сказал, что идеи Сандерса и Уоррен требуют вложения $30 трлн за десять лет, и спросил, откуда брать деньги. Ответа не последовало, причем Уоррен уклонилась от прямого вопроса о том, готова ли она повышать налоги для среднего класса. А Сандерс уточнил, что правильная сумма — даже не $30 трлн, а $50 трлн!

Оба сенатора предлагают резко повысить налоги на американских богачей. Например, одна из идей Уоррен — ежегодный налог 2% на состояния от $50 млн до $1 млрд и 3% на богатства свыше $1 млрд. При этом и она сама, и Сандерс — тоже миллионеры, хотя и не столь крупные. В прошлом Уоррен безосновательно причисляла себя к американским индейцам чероки, позже за это извинялась. Трамп публично высмеивал ее притязания и обзывал ее "Покахонтас" — по имени индейской принцессы из голливудского фильма. Но политологи считают, что эта история в целом уже "отыграна", а способность провоцировать президента на насмешки выгодна теперь самой Уоррен. "Если ты можешь выйти на ринг с чемпионом, когда сам захочешь, то ты и есть главный претендент", — констатировал один из наблюдателей. Массовка Напоследок надо, конечно, сказать хоть несколько слов о самих хьюстонских дебатах. Пожалуй, самой оригинальной идеей, которая на них прозвучала, было обещание бизнесмена Эндрю Янга в течение года платить десяти американским семьям по $1 тысяче в месяц из средств своего предвыборного штаба. Выбираться семьи будут наугад, но, конечно, из числа потенциальных сторонников претендента, который вообще ведет кампанию под лозунгом предоставления всем американцам минимального гарантированного дохода из казны. Янг, сын иммигрантов с Тайваня, стал одним из самых узнаваемых аутсайдеров в гонке. Трем семьям — в Айове, Нью-Гэмпшире и Флориде — он уже платит.

Описание Эндрю Янг и Бето О’Рурк © Win McNamee/Getty Images

Запомнилось и выступление "в родных стенах" техасца Бето О’Рурка. Этот бывший конгрессмен, по сути, свел всю свою предвыборную агитационную платформу к одной идее — взять наконец под контроль оборот стрелкового оружия в США. В Хьюстоне он провозгласил: "Да, черт побери, мы заберем у вас ваши AR-15 и АК-47!" — то есть автоматические винтовки и автоматы. Это вызвало овации зала, но в целом О’Рурк, конечно, не оправдывает ожиданий, которые на него раньше возлагались. Как и Камала Харрис — тоже сравнительно молодая и симпатичная афроамериканка, которую в свое время называли "Бараком Обамой в юбке". Сейчас она, по мнению специалистов, борется уже, скорее, за позицию кандидата в вице-президенты США.

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