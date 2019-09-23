"Охота на ведьм" по-украински. В чем обвиняют друг друга Трамп и Байден?

"Еще одна фейковая история", "президентский харассмент" и "украинская охота на ведьм" — так Дональд Трамп охарактеризовал в своем Twitter очередной политический скандал, набирающий обороты в США. Демократы обвиняют президента в том, что тот якобы оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского и требовал от него отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, чтобы путем огласки помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году. В Белом доме эту историю видят совершенно иначе и обвиняют в давлении самого Байдена — но только не на нынешнюю киевскую администрацию, а на предыдущую.
С чего все началось?
Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило работающего в Белом доме сотрудника разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Об этом 18 сентября сообщила The Washington Post. На следующий день стало известно, что эта жалоба касалась Украины и была подана через две с половиной недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в июле.
Что такого сказал Трамп Зеленскому?
Трамп "примерно восемь раз" заявлял, что Зеленскому следует оказать содействие Рудольфу Джулиани — адвокату президента США. Джулиани выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с деятельностью бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Согласно одной из версий, Трамп во время разговора с Зеленским прозрачно намекнул, что блокирует выделение Соединенными Штатами $250 млн на военную помощь Украине, если Киев откажется расследовать происки Байдена.
Постойте, при чем тут Байден?
По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном украинской газовой компании Burisma. Адвокат признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. Джулиани убежден, что в "украинском сговоре" помимо Байдена были замешаны Хиллари Клинтон, Нацкомитет Демократической партии США и Джордж Сорос.
Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Хантер Байден вошел в правление этой компании в 2014 году. А Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего антикоррупционное расследование деятельности Burisma. В итоге власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.
Как все это связано с внутриполитической ситуацией в США?
Байден — наиболее вероятный противник Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Поэтому демократы предполагают, что Трамп, Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года.
Что теперь намерены делать демократы?
Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с беседой Трампа и Зеленского, а также требуют публикации содержания разговора. Председатель спецкомитета Палаты представителей Адам Шифф допустил запуск процедуры импичмента, если выяснится, что американский президент "задерживает военную помощь и одновременно пытается запугать зарубежного лидера". Если депутатам не предоставят жалобу, составленную неназванным сотрудником спецслужб, они могут в качестве наказания урезать финансирование фондов разведки.
Украина подтверждает, что Трамп давил на Зеленского в ходе разговора?
Нет. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "знает, о чем был разговор" и "думает, что никакого давления не было". По мнению председателя совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, Украина пока заняла выжидательную позицию и не спешит представлять доказательств в подтверждение слов ни одной из сторон, "что, в общем-то, разумно".
Как все это комментирует сам Трамп?
Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским. По его словам, беседа была "абсолютно идеальной", а демократы раздувают очередную "охоту на ведьм", чтобы защитить Байдена. "Он [Байден] лжет, что не говорил с сыном [о делах на Украине]. Он говорил, — убежден Трамп. — Байден говорил, что не может дать миллионы долларов, пока не будет уволен [украинский] прокурор". Президент США также пообещал рассмотреть возможность публикации разговора.