"Охота на ведьм" по-украински. В чем обвиняют друг друга Трамп и Байден?

По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном украинской газовой компании Burisma. Адвокат признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. Джулиани убежден, что в "украинском сговоре" помимо Байдена были замешаны Хиллари Клинтон, Нацкомитет Демократической партии США и Джордж Сорос.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Хантер Байден вошел в правление этой компании в 2014 году. А Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего антикоррупционное расследование деятельности Burisma. В итоге власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.