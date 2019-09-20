Байден заявил, что Трамп должен представить расшифровку разговора с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп обязан опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление Байден опубликовал в пятницу в своем Twitter.

"Если опубликованные данные верны, то президент Дональд Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Его поведение особенно отвратительно потому, что оно затрагивает внешнюю политику нашей страны и подрывает национальную безопасность ради политических интересов", - подчеркнул Байден. По его словам, Трамп подталкивал Украину к тому, чтобы "подорвать верховенство закона в надежде на извлечение политической выгоды".

"Такая очевидная коррупция наносит ущерб и принижает значение наших государственных институтов, превращая их в орудие личной политической мести, - указал Байден. - Президент Трамп должен, по меньшей мере, опубликовать расшифровку разговора, о котором идет речь, чтобы американцы сами смогли делать выводы, а также отдать указание подчиненным и.о. директора Национальной разведки прекратить оказывать сопротивление и представить уведомление докладчика Конгрессу США".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отмечает, что, как сообщил сам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и обсуждал с ними этот вопрос. По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании. Украинские власти ранее заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.